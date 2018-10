Von Heide Seele

Heidelberg. Wieder so ein treffsicherer Titel, der ins Essentielle weist und zugleich neugierig macht. "Offtime" heißt die jüngste Ausstellung im Heidelberger Forum für Kunst, die Vorsitzender Werner Schaub wie gewohnt unter lebhafter Publikumsbeteiligung eröffnete und in die der Kunsthistoriker Florian Arnold, auch Mitherausgeber der "Philosophischen Rundschau", eloquent einführte.

Es sind diesmal sechs Künstler, die sich zum Zweck einer attraktiven Bilderschau zusammengetan haben, vier Frauen und zwei Männer. Ihr Motto bezieht sich auf unsere ständigen Begleiter, die Smartphones. Einer Studie der Berliner Humboldt-Universität zufolge soll das handliche Gerät von seinem Besitzer 63 mal pro Tag aktiviert werden, denn für alles gibt es eine App. Die Abhängigkeit wird dem "User" kaum bewusst. Er schaltet kaum ab - weder im wörtlichen noch im übertragenen Sinne. Diese Entwicklung bildhaft umzusetzen und bewusst zu machen und ihr damit möglichst auch entgegenzuwirken, ist das etwas heikle Anliegen der Ausstellung.

Wie unterschiedlich die Ansätze ausfallen können, um die etwas schwierig umsetzbare Thematik anschaulich zu machen, wird den Besuchern rasch klar. Es lohnt, die Gedankengänge der Künstler bei ihrer Arbeit nachzuvollziehen. Mit Schwarz-Weiß-Fotografien auf Acrylglas gewinnt Berna Gülerbasli kindlichem Freizeitvergnügen am Wasser seine positiven Aspekte ab, während Claudia Urlaß in Bleistiftzeichnungen auf Papier, die sie mehrfach auf fast wissenschaftlich korrekte Weise vertikal strukturiert, ihre Tugenden wie Geduld und Konzentration auf den Prüfstand stellt. Im "Altfranzösischen Lied" outet sie sich als eine Penelope des Bleistifts, die bei ihrem Tun unendliche Geduld aufbringt, dabei schöne Trompe-l’oeil-Effekte erzielt, während man bei Christine Schöns Ölgemälde meint, gleich würde Gottvater selbst von oben herab blicken.

Knut Hüneke ist mit seinem "Coolen Typen" dabei, der mit verschränkten Beinen auf schimmerndem Stein sitzt. Ein Werk mit Wiedererkennungseffekt. Susanne Bauernschmitt fordert zum Besuch einer Höhle auf. Dafür scheint sie viel Geduld aufzuwenden - mit unendlich vielen Kreisen und Linien, die sie akribisch zu ziehen versteht.

Grete Werner-Wesner thematisiert aus originellem Blickwinkel heraus in einer Kombination aus Ölpastell und Grafit eine "Stadtmitte", bei der man wahrlich ins Herz einer Metropole zu blicken scheint. Doch neben den sich am Urbanen orientierenden Sujets wie Stadtkern, der (wie auch die Gattung "Park") von ihr ebenso wörtlich wie künstlerisch umgesetzt wird, zeichnet sie auch einen "Irrgarten". In ihm changiert das Gelbe ins Grüne, was schwingende, formal durchdachte Formen der Leichtigkeit suggeriert.

Info: Die Ausstellung im Heidelberger Forum für Kunst, Heiliggeiststraße 21, läuft bis zum 3. Dezember. Geöffnet ist sie jeweils dienstags bis sonntags von 14-18 Uhr.