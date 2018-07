Von Heide Seele

Heidelberg. Eine Begriffsklärung war angebracht, denn manch ein Besucher geriet ins Schlingern beim Ausstellungstitel "Fraktale". Eröffnungsredner Roger Schladitz erläuterte daher eingangs, dass diese Bezeichnung auf mathematischen Ansätzen der Chaostheorie des 19. und 20. Jahrhunderts basiert. Benoit Mandelbrot bezeichnete sie dann 1978 als Gebilde, dessen Teile gebrochene Werte zeigen und dazu auch einen hohen Grad von "Selbstähnlichkeit" aufweisen.

Gegenwärtig gibt es Künstler, die solche mathematisch konstruierten fraktalen Arbeiten produzieren. Computer liefern die Rechengrundlage. Die Künstler, die gegenwärtig im Heidelberger Forum für Kunst ausstellen, knüpfen jedoch an die Chaostheorie an. Sie machen deutlich, dass sich in bestimmten Systemen eine nicht lineare chaotische Dynamik ausbildet, die von den Ausgangsbedingungen abhängt. Solche Systeme streben zwar stabile Zustände an. Doch wenn sie erreicht sind, durchlaufen sie Stadien einer hohen Ordnung und Regelmäßigkeit.

Es erwies sich als hilfreich, diese Informationen aufzunehmen, bevor Roger Schladitz zu seiner eigentlichen Eröffnungsrede ansetzte, denn die Präsentation hat - wenngleich auch etwas unterschwellig - mit Mathematik zu tun. Kurator Werner Schaub hat auch diesmal wieder seine Vorliebe, Wissenschaft mit Kunst zu vereinen, realisiert.

Diesen Anspruch würdigte auch Roger Schladitz. Der Mathematiker blätterte kundig die komplexen Mechanismen der Chaostheorie auf und erinnerte dabei auch an Edward Lorenz. Der hatte 1972 gefragt, ob der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen könne. Bei seinem "Schmetterlingseffekt" hat er erkannt, dass selbst der schwache Flügelschlag des sehr weit entfernten Insekts auf lange Sicht zu einem anderen Ablauf des großräumigen Wettergeschehens führen kann. Die vom Redner plausibel erläuterten Grundsätze wurden zu einem der wichtigsten Forschungsgebiete und inspirierten auch die Künstler.

Mit diesen Informationen im Hinterkopf sah manch ein Besucher die Exponate der Ausstellung mit differenziertem Blick. Christine Schön zeigt in ihren Bleistiftzeichnungen auf Papier gestisch bewegte Prozesse, konturlose Kompositionen, die dem naturhaften Geschehen nachzuspüren scheinen, während Franz J. Geider in Silikontintendrucken auf Leinwand mit Pastellkreide der Rundform frönt und überdies das Materialhafte seiner Holzstapel betont. Gotthard Glitsch überzeugt in seinen zwei Radierungen erneut mit seiner geduldig eingebrachten Akribie und gestattet dem Betrachter eigene Auslegungen, während Ellis Neu in ihren Riesenformaten schon mal die Diagonale dominieren lässt und auch den Emotionen ihre Berechtigung einräumt.

Gagik Babayan hat seine zwei Bilder mit Acryl und Kohle auf Leinwand gemalt, beweist dabei erneut seine Vertrautheit mit der Struktur und hält seine Farben wie Braun und Weiß harmonisch im Gleichgewicht. Lilo Schweizer wartet wieder mit leuchtenden Valeurs auf und spielerisch eingestreuten Details, während Christian Adam in "MBO-K-12 R" und "MBO-K-15 R" aus seiner Reihe "Makrobiologische Organismen" organische Grundformen durchdekliniert, die, vielfach deutbar, den Redner sogar an die Entstehung eines Sierpinski-Teppichs erinnerten, der ein bekanntes Fraktal darstellt.

Info: Die Ausstellung "Fraktale" im Forum für Kunst in Heidelberg läuft bis zum 19. August.