Von Heide Seele

Heidelberg. Von den acht ausstellenden Künstlern sind sieben gut bekannt. Der einzige neue Name ist Hildegard Ochse. Hans-Joachim Bremme ließ der Malerin denn auch (nach Werner Schaubs Begrüßung) bei der jüngsten Vernissage im Heidelberger Forum für Kunst besondere Beachtung angedeihen und gestand, dass er als Student in Freiburg in die 1935 geborene Berlinerin - sie starb 1997 - verliebt war. Er dankte den Veranstaltern der Präsentation dafür, dass sie seine Freundin von einst in die Schau aufgenommen haben. Vier Schwarz-Weiß-Fotografien von ihr sind zu sehen, die zwischen Romantik und Realismus anzusiedeln wären.

Die sommerlichen Motive wecken Urlaubsstimmung. Sie zeigen Kinder, die sich im Wasser tummeln, Männer bei der Muschelernte oder einen Strand, auf dem bei Ebbe Traktoren fahren. Die Ansichten, in der Normandie oder der Bretagne entstanden, lassen eine gute Beobachterin erkennen, die ihre Umwelt mit wachem Blick wahrnahm und es verstand, Arbeitswelt und Ferienstimmung thematisch in Einklang zu bringen. Die Malerin, die für viele neu zu entdecken ist, wollte mit ihren Fotografien zu intensivem Sehen auffordern, und es war für sie einst eine große Freude, als die Berlinische Galerie von ihr Bilder ankaufte.

Klaus Staeck dagegen setzt in seinen Fotografien auf Ironie und gibt sich bewusst provokant, um den Betrachter zu verstören und zum Nachdenken anzuregen. Dafür wünscht er, der gern Schrift einsetzt, "Frohe Zukunft" und holt den fast vergessenen Begriff "Vaterland" aus der Mottenkiste. Klaus Meyer präsentiert zwei klare Kompositionen im Großformat, lapidar mit "Wohnzimmer" und "Schlafzimmer" bezeichnet, bei denen es sich um Räume seiner Eltern und Schwiegereltern handelt. Er baute ebenfalls Spielraum für eigene Gedankengänge ein, den auch Milan Chlumsky in seinen Fotografien zulässt. Seine menschenleeren Winkel auf einem Flughafen transportieren eine stille Tristesse und sagen viel aus über Alleinsein, Weggehen und Sich-Verloren-Fühlen, Empfindungen, die auf unspektakuläre Weise ins Licht gerückt werden.

Peter Borkenhagen steuert vorwiegend Hochformate bei. Sie zeichnen sich durch Strukturen aus, die improvisiert erscheinen, und leuchtende Farben. Sein mehrdeutiges Blutrot wird man nicht so schnell vergessen. Gerade anhand dieser Beispiele erläuterte Hans Joachim Bremme, wie faszinierend es ist, wenn die Grenzen von Fotografie, Malerei und Collage fließend sind, wobei mehrere Werkzeuge zum Einsatz kommen.

Ursula Blaha setzt in ihren "Berlin-Alexanderplatz"-Beiträgen auf Details. Ihre leuchtende Säule wird manchem Kunstforumsbesucher im Gedächtnis haften bleiben, wobei sie die Farbe - bei aller Sympathie für sie - doch eher zurückhaltend einsetzt, wie zum Beispiel bei einem sanften Ocker oder einem opaken Grün. Cordula Meffert lässt sich dagegen von Vorbildern aus der Kunstgeschichte inspirieren, dies ein legitimes Vorgehen, das auf eine lange Tradition verweisen kann. So standen zum Beispiel bei ihrer "Entering Art"-Serie Edouard Manet oder Peter Paul Rubens Pate, und der Betrachter mag angesichts dieser Nachempfindungen mancherlei Vergleiche anstellen.

Auch Rolf Buwing verinnerlicht einen "retro touch", indem er in seine Arbeiten Anzeigen aus alten Zeitschriften integriert, sich inspiriert von seinen Vorfahren zeigt und damit ebenfalls seine Verwurzeltsein in der Tradition belegt.

Info: Forum für Kunst Heidelberg, Heiliggeiststraße 21, bis 3. Juni.