Von Heribert Vogt

Heidelberg. Ganz unterschiedlich hell strahlende Sterne und riesige Galaxien in Verschmelzungsprozessen - mit ihrem Festvortrag "Galaktische Archäologie" stieß die Astronomin Eva Grebel bei der Jahresfeier der Heidelberger Akademie der Wissenschaften in ein sich immerfort wandelndes Universum vor. Und dieses wies durchaus Parallelen zur baden-württembergischen Landesakademie auf.

So leuchteten in der gut gefüllten Alten Aula noch die älteren Sterne der früheren Präsidenten Gisbert Frhr. zu Putlitz, Peter Graf Kielmansegg, Hermann Hahn und Paul Kirchhof. Am Ende aber wurden mit sechs Preisen für sieben Nachwuchsforscher nun aufgehende Sterne am Wissenschaftshimmel geehrt.

Schon eine bedeutende Spiralgalaxie im Universum des Geistes stellt die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften dar. Als deren wiedergewählter Präsident sprach Hanns Hatt ein Grußwort.

Die Union repräsentiert den Zusammenschluss der acht deutschen Wissenschaftsakademien, darunter die Heidelberger, und umfasst über 2000 Wissenschaftler, die zu den national und international führenden Köpfen ihrer Disziplinen zählen.

Die Einrichtung besteht seit 125 Jahren, aber laut Hatt wusste schon Heraklit von Ephesos: "Nichts ist so beständig wie der Wandel." So hätten sich die Akademien von Gelehrtengesellschaften zu Arbeitsakademien und Beratungsinstitutionen entwickelt. Dieser Trend werde weiter anhalten.

Schon seit vierzig Jahren ist das Akademienprogramm ein leuchtender Himmelskörper geisteswissenschaftlicher Grundlagenforschung. Aber es werden auch fundierte Stellungnahmen zu aktuellen Problemen generiert, bedeutsam in einer Zeit der alternativen Fakten.

Bei allen großen Veränderungen im naturwissenschaftlich-technischen Bereich - Industrie 4.0, Digitalisierung, Energiewende oder Gentechnik - ist Hatt zufolge eine frühzeitige Beteiligung der Geisteswissenschaften "zwingend erforderlich": Die Natur- und Technikwissenschaften sagen den Menschen zwar, was sie alles können, aber die Geisteswissenschaften, was sie sollen.

Die Galaxie der Union rotiert insbesondere um das Akademienprogramm, die europa- und vielleicht weltweit größte geisteswissenschaftliche Initiative für die Langzeitforschung. Die Rede ist hier auch vom "MIT der Geisteswissenschaften", das von Bund wie Ländern finanziert wird und der Erschließung des kulturellen Erbes dient.

Gefördert werden 144 Projekte von über zwölf Jahren Laufzeit. Alle neuen Projekte müssen eine digitale Komponente enthalten. Die Landesakademie Baden-Württembergs ist mit 18 Projekten im Akademienprogramm vertreten.

Für den starken Heidelberger Arm der Spiralgalaxie deutscher Akademien sprach Präsident Thomas Holstein, der auf zwei exemplarische Projekte verwies. Zum einen auf das erfolgreich abgeschlossene Projekt "Evangelische Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts"; die Präsentation des letzten Bandes der Edition erfolgt am 11. Juli in der Akademie.

Zum anderen auf das außerhalb des Akademienprogramms eingeworbene Projekt "Religions- und rechtsgeschichtliche Quellen des vormodernen Nepal", das in diesem Jahr beginnt.

Die Leuchtkraft der Heidelberger Akademie erhalten und stärken sollen auch die neu zugewählten Mitglieder: der Historiker Peter Eich (Freiburg), der Theologe Markus Enders (Freiburg), die Juristin Ute Mager (Heidelberg), der Jurist Michael Pawlik (Freiburg), die Philologin Schamma Schahada (Tübingen) und der Mathematiker Simon Brendle (Columbia University, New York).

Zu den neu aufgehenden Sternen im Universum der Wissenschaft zählen die sieben jungen Wissenschaftler, die mit sechs Preisen geehrt wurden. So ging der Akademiepreis an Pascal Stadler (Konstanz), der Karl-Freudenberg-Preis an Kristina Döring (Heidelberg), der Walter-Witzenmann-Preis an Simon Cubelic (Heidelberg), der Ökologiepreis der Sigrid-und-Viktor-Dulger-Stiftung an Johannes Gärttner (Karlsruhe), der Manfred-Fuchs-Preis an Hanjo Hamann (Bonn/Mannheim) und der Otto-Schmeil-Preis an Simon Haas sowie Lars Velten (Heidelberg).

Über den Festvortrag "Galaktische Archäologie" des Akademiemitglieds Eva Grebel, von Akademiepräsident Holstein zu den "weltweit bedeutendsten Astronomen" gezählt, wird auf der Universitas-Seite gesondert berichtet.