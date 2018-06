Von Rainer Köhl

Heidelberg. Klaviertrios sind sehr beliebt im Jazz, nicht zuletzt deshalb, weil sie oft unterschiedliche Genres vereinen, Jazz, Rock und klassische Einflüsse. Alle dies vermengt auch Shalosh sehr gekonnt und dennoch ein bisschen anders als andere. Beim Enjoy-Jazz-Summer hatte das israelische Trio einen begeisternden Auftritt im Heidelberger Karlstorbahnhof.

In Tel Aviv muss eine muntere und starke Jazzszene blühen. Eine sehr gute Ausbildung gibt es an der dortigen Musikhochschule und die Jazzclubszene gedeiht gleichfalls prächtig. Dort ist auch das Trio Shalosh heimisch. Seit Kindertagen kennen sich die Musiker, haben schon auf dem Gymnasium in Israel gemeinsam Musik gemacht. Shalosh ist das hebräische Wort für "drei". Der enge Austausch, die Interaktion ist den drei besonders wichtig. Das spürte man den ganzen Abend über, ebenso wie den großen Spaß, den sie dabei hatten. Rockiges greifen junge Klaviertrios immer gerne auf. Da ist viel Dynamik in den Rhythmen und geben den Kompositionen reiche Vielschichtigkeit. Das ist bei Shalosh nicht anders. Lyrisches wandelt sich in Lebhaftes, Gedankentiefes macht Platz für Mitreißendes.

Wenn sie auf Tour sind und abends im Hotel sitzen, dann gucken sie gerne mal Pop-Hits aus den neunziger Jahren auf Youtube, erzählte Pianist Gadi Stern. Und kündigte seine Komposition "90ths children" an. Für träumerische Romantik ist immer Platz in der Musik des Trios und mit Regelmäßigkeit wird diese intensiviert, wölbt sich auf zu großen Verdichtungen, die schnell rockig werden. Nur zu gerne greift das Trio auch originale Songs aus den 90ern auf, wie "Take on me" von "Aha". Wechsel von Stilen, Rhythmen und Tempi stehen hoch im Kurs in diesem Spiel und das verleiht eine eigene Dynamik.

Reiche impressionistische Wendungen können sich gleichfalls im Spiel des Pianisten verfangen, die er vital und farbenreich schillern lässt, dann wieder ins Elegische wechselt. Hymnische Melodien sind es oft, die Shalosh aufgreift und dies eignet sich bestens, um in rockiger Gangart intensiviert zu werden. Liverpools Stadionhymne "You‘ll never walk alone" wurde gleichfalls bearbeitet, in repetitiven Ornamenten aufgelöst und zu reichen Farbenflächen intensiviert. Ebenso fein wie dynamisch trommelte Matan Assayag. Asymmetrische Rhythmen klöppelte er auf sein Drumset, mit Drum&Bass-Rhythmen grundierte er nur zu gerne. Große Beredsamkeit brachte der Kontrabassist David Michaeli in seine Soli, stimmte gleichfalls große Gesänge an seinem Instrument an, das er bisweilen mit dem Bogen strich.

Orientalische Melodien griff das Trio gerne auf, es wurden intensive Klagen daraus, wenn sie der Bassist strich und der Drummer perkussive Rhythmen mit den Fingern aufs Drumset wie auf eine Rahmentrommel tupfte. An solch ethnischen Anmutungen war die Musik reich, ging aber auch in poppige Sphären. Flotte Disco-Rhythmen grundierten dann das Geschehen und Pianist Gadi Stern ließ dazu auch mal den kleinen Synthesizer zwitschern, den er über dem Flügel postiert hatte. Die Lust am Spielerischen, Verspielten eint das Trio gleichfalls.