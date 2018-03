Die Festtafel ist in der Hölle bereits gedeckt, ein Teil der teuflisch gestimmten Gäste sucht aber offensichtlich noch nach der Garderobe. Oder sollen die Nackten gar gebraten und später aufgetischt werden? Keiner weiß das so genau, denn die Tanzproduktion "Voronia" öffnet bizarren, vielleicht sogar abseitigen Assoziationen Tür und Tor. Foto: Josep Aznar

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. "Lasst fahren alle Hoffnungen, die ihr hier eintretet": Das steht in Dantes "Inferno", dem berühmtesten Teil der "Göttlichen Komödie", über dem Höllentor. Genau dorthin führt uns die Tanzcompagnie "La Veronal" aus Barcelona mit ihrer Produktion "Voronia". Sie zählt zu den Höhepunkten im Gastspielprogramm der noch bis zum Sonntag laufenden Heidelberger Tanzbiennale.

Gezeigt wird ein Höllenspektakel mit feinem Verstand, begleitet von einem musikalischen Potpourri der Weltabschiedswucht. Verdi, Wagner oder Offenbachs "Barcarole" werden dabei munter gemixt mit elektronischen Herzschlägen oder dem Unheil dräuenden Sound neuerer und neuester Musikstücke. Die Compagnie um Marcos Morau ist darauf spezialisiert, sich von ganz realen Orten inspirieren zu lassen, sie aber nicht unbedingt im Bühnenbild, durch choreografische oder andere Mittel nachzubilden. Um in höllische Stimmung zu geraten, reisten die Künstler zur tiefsten Höhle der Welt. Sie heißt "Voronia", liegt im Kaukasus und gab dem Tanzprojekt den Titel.

Das Publikum blickt im Marguerre-Saal des Theaters aber nicht in schroffe Felsspalten oder düstere Abgründe, sondern in eine Art Hotel-Lobby, in der weiß gekleidete Putzteufel in phlegmatischer Behäbigkeit ihrer Tätigkeit nachgehen, ausgerüstet mit Staubsaugern und Wischmopps. Inmitten der dienstbaren Geister befindet sich ein stummer, schwarz gekleideter Junge im Alter von schätzungsweise zwölf Jahren. Irgendwann steht er alleine im Raum und geht per Schwarzweiß-Projektion in Flammen auf. Brennt er im Höllenfeuer? So genau weiß man das nicht angesichts der vielen Rätselbilder und -szenen, die uns hier kredenzt werden.

Zackig zucken die Leiber in schöner Eleganz. Aus einem Kühlfach (eines Leichenschauhauses?) wird ein Gorilla geholt, der sich trotzdem noch bewegen kann. Nackte Körper präsentieren sich für einen kurzen Moment in einer mittig platzierten Vitrine; davor steht eine üppige Festtafel mit weißem Blumenschmuck. Zur Hochzeit oder zum Leichenschmaus? Keiner weiß das so genau.

Die durchweg nur mit fahlem Licht beleuchtete Szene erzeugt ein Gefühl der Bedrohung und des subtilen Horrors. Beim Nachgespräch mit dem Choreografen Marcos Morau fühlt sich einer der Besucher an Filme Luis Buñuels erinnert. Treffender wäre vielleicht ein Vergleich mit Stanley Kubricks Verfilmung von Stephen Kings "Shining" (1980) gewesen. Denn dieser Thriller, genauer: das winterlich verschneite Overlook-Hotel, in dem er spielt, ist ebenfalls von höllischen Gestalten bevölkert. Manches wirkt auch wie von Kubricks allerletztem Film "Eyes wide shut" (1999) inspiriert.

Aus der Hölle von "Voronia" gibt es aber ein Entkommen. Am Ende steht der Junge unversehrt im Raum, tritt an einen Kasten mit Lichtschaltern und knipst das Saallicht an. Nun erstrahlen die Zuschauer in hellem Licht. Das soll wohl frei nach Sartres "Geschlossener Gesellschaft" bedeuten: "Die Hölle, das sind die Anderen."