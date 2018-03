Von Peter Wiest

Heidelberg. Geht so etwas überhaupt? Und macht es überhaupt Sinn? Der E-Bass als Melodie-Instrument? Und dann auch noch nicht nur mal so zwischendurch für ein kürzeres oder auch längeres Solo - nein, für ein komplettes Konzert? Tiefes und tiefstes Getöne und Gedröhne in einem fort sozusagen - immer nur Bass, Bass, Bass? Bisher zumindest war das ziemlich unvorstellbar. Aber jetzt ist sie da - diese junge Polin mit dem wundersamen Namen Kinga Glyk. Was sie da macht über eineinhalb Stunden lang auf und mit ihrem Elektrobass im Heidelberger Karlstorbahnhof, das (man verzeihe den Kalauer) basst einfach.

Und wie das basst! Das groovt, das funkt, das swingt auch mal; das poppt und rockt sogar ab und an; gleich darauf bluest es dann auch noch. Vor allem jedoch jazzt es - und wie! Diese Musik hat die gerade mal 21 Jahre alte Kinga Glyk von der Wiege an aufgesogen - das ist offensichtlich und offenhörbar. Dafür hat schon der Papa gesorgt, der noch immer ein wachsames Auge auf die Tochter hat - auch auf der Bühne, wo er am Schlagzeug sitzt. Irek Glyk ist seinerseits an seinem Instrument ein begnadeter Könner. Selten versteht es ein Drummer, sich während eines Konzerts so zurückzunehmen und in der Begleitung des musikalischen Geschehens vollkommen aufzugehen - um dann doch an den entsprechenden Stellen solistisch zu glänzen und zu zeigen, was alles und wie sehr er es draufhat.

Das gilt nicht minder für den Dritten im Bunde: Keyboarder Rafal Stepien, der zwar immer wieder auch selbst gekonnt melodiös und virtuos in den Vordergrund tritt - dabei aber nie vergisst, wer der Star des Abends ist. Der heißt nun mal Kinga - und führt das Bassspielen in eine neue Dimension. Die junge Musikerin hat eine Mischung gefunden, die das bisher überwiegend im musikalischen Hintergrund angesiedelte Instrument zwar die klassischen Bass-Eigenschaften einer grundlegenden und soliden Begleitung bewahren lässt - es dann aber auch immer wieder und im Verlauf des Konzerts immer öfter zusätzlich solistisch in den Vordergrund stellt. Das funktioniert nicht nur - es klingt auch einfach super gut. Irgendwie gar nicht mehr nach Bass - und dann doch wieder.

An einem solchen Konzertabend überschreitet und sprengt Kinga Glyk alle stilistischen Grenzen - und schaut einfach mal, was noch geht und was alles noch möglich ist. Nicht einmal zehn Stücke sind es, die sie mit in den Karlstorbahnhof gebracht hat: mittlerweile Bekanntes wie "Hope" oder "Dream" aus ihren Alben; dazu zwei oder drei eher unbekannte Titel - alle geprägt durch lange, überwiegend melodiöse, ab und an sentimentale und dann einfach nur fetzig-funkige Passagen. Improvisation wird dabei groß geschrieben: manchmal fast ellenlang und ausufernd, mit atemberaubend virtuosen Stellen. Dann jedoch findet die Bassistin am Ende jeder noch so ausgefeilten Schleife wieder eine leichte Melodie, mit der sie das Ganze ausklingen lässt - oder gleich überleitet zum nächsten Stück.

So hätte man es sich vorstellen können, wenn es jemals eine Mischung aus Jaco Pastorius und Jack Bruce gegeben hätte, denkt man am Schluss - und applaudiert nur noch. Aber selbst ein solcher Vergleich hinkt. Denn letztlich ist sie nur sie selbst. Als sie sich dann bei der Zugabe allein auf den Boden setzt und ihre bei YouTube millionenfach angeklickte Version von Eric Claptons "Tears in Heaven" spielt, sind die Zuhörer, die dabei sein durften, endgültig hin und weg: Welch ein Glyks-Fall!