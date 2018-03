Von Heribert Vogt

Das Heidelberger Theater ist in diesem Jahr zum ersten Mal zu den traditionsreichen Mülheimer Theatertagen eingeladen, bei denen seit 1976 alljährlich der hoch anerkannte Mülheimer Dramatikerpreis vergeben wird. Die Wahl fiel auf das Drama "Beben" von Maria Milisavl᠆jevic, das auch den letztjährigen Heidelberger Stückemarkt miteröffnete. Gezeigt wird diese Inszenierung von Erich Sidler neben Produktionen etwa des Burgtheaters Wien, des Schauspielhauses Hamburg oder des Deutschen Theaters Berlin.

Holger Schultze. Foto: Bühler

Herr Schultze, wie haben Sie von der Mülheimer Einladung erfahren?

Ich habe heute ein entsprechendes Fax bekommen, mit der Sperrfrist 14 Uhr. Ich freue mich wahnsinnig für die Autorin und das Ensemble, dass wir unter meiner Intendanz zum ersten Mal in Mülheim eingeladen sind.

Die Autorin Maria Milisavljevic könnte nun in Mülheim zur Dramatikerin des Jahres gekürt werden.

Da hätten wir alle gar nichts dagegen.

Warum trifft das Drama "Beben" so den Nerv der Zeit?

"Beben" ist ein Stück, das über die Figuren und die Sprachformen gegenwärtige Terrorangst beschreibt, aber zudem eine weitergehende gesellschaftliche Situation. Es geht immer auch darum, wie eine Gegenwart dargestellt wird. Ich denke, dass das Stück politisch und gesellschaftlich trifft, vor allem aber auch formal. Es handelt sich um eine Textfläche, die Regisseur Sidler fast choreographisch auf die Bühne gebracht hat. Da ist etwas ganz Besonderes gelungen, sowohl was den Stücktext betrifft als auch die Aufführung. Nachdem die Uraufführung von "Beben" in Kaiserslautern stattgefunden hatte, zeigten wir beim Stückemarkt die Zweitaufführung. Die Mülheimer Einladung macht jetzt klar, dass unser Konzept "Nachgespielt" klappt.

Maria Milisavljevic ist auch ein Gewächs des Heidelberger Stückemarkts. Sie war schon 2014 mit ihrem Stück "Brandung" dabei, 2016 gewann sie mit "Beben" den Autorenpreis des Festivals und war damit auch zum Auftakt 2017 zu sehen. Nun ist sie in Mülheim präsent. Wie sehen Sie die Verbindung der beiden Theaterfestivals?

In Deutschland sind das Berliner Theatertreffen, die Mülheimer Theatertage und der Heidelberger Stückemarkt im Feld der Gegenwartsdramatik führend. Und auf eine Autorin, die jetzt diese Entwicklung genommen hat, wird man in nächster Zeit sicherlich gucken. Das ist schon etwas Ungewöhnliches, denn hier sind ganz unterschiedliche Jurys beteiligt. Ich finde die Einladung natürlich großartig und halte sie für eine Bestätigung unserer Arbeit am Theater Heidelberg. Denn hier werden relevante Autoren hervorgebracht, die dann auch weiterhin Erfolg haben.

Hintergrund Neben dem Heidelberger Stück sind sieben Produktionen dabei dpa. Acht Stücke sind für die 43. Mülheimer Theatertage (12. Mai bis 2. Juni) ausgewählt worden. Eines wird den mit 15.000 Euro dotierten Mülheimer Dramatikerpreis 2018 gewinnen: Maria Milisavljevic: "Beben" (Theater und Orchester Heidelberg) Ibrahim Amir: "Homohalal" [+] Lesen Sie mehr Neben dem Heidelberger Stück sind sieben Produktionen dabei dpa. Acht Stücke sind für die 43. Mülheimer Theatertage (12. Mai bis 2. Juni) ausgewählt worden. Eines wird den mit 15.000 Euro dotierten Mülheimer Dramatikerpreis 2018 gewinnen: Maria Milisavljevic: "Beben" (Theater und Orchester Heidelberg) Ibrahim Amir: "Homohalal" (Staatsschauspiel Dresden) Elfriede Jelinek: "Am Königsweg" (Deutsches SchauSpielHaus Hamburg) Thomas Köck: "paradies spielen (abendland. ein abgesang)" (Nationaltheater Mannheim) Rebekka Kricheldorf: "Fräulein Agnes" (Deutsches Theater Göttingen) Thomas Melle: "Versetzung" (Deutsches Theater Berlin) Ewald Palmetshofer: "Vor Sonnenaufgang" (Theater Basel) Simon Stone: "Hotel Strindberg" (Burgtheater Wien / Theater Basel) Die Auswahl für den Mülheimer Kinderstücke-Preis 2017: Sigrid Behrens: "Anfall und Ente" (Junges Theater Konstanz) Christina Kettering: "Weiß ist keine Farbe" (Comedia Theater Köln) Thilo Reffert: "Mr. Handicap" (Junges Schauspiel Düsseldorf) Oliver Schmaering: "In dir schläft ein Tier" (Theater an der Parkaue, Berlin) Simon Windisch und Ensemble: "Wie man die Zeit vertreibt" (Theater an der Rott, Eggenfelden) Der Mülheimer Dramatikerpreis wird von einer Jury aus Theaterschaffenden, Kritikern und Dramatikern vergeben. Die Diskussion erfolgt öffentlich. Seit 1976 finden im Mai/Juni die Mülheimer Theatertage "Stücke" statt. Sieben bis acht Stücke in der wirksamsten Aufführung - meist der Uraufführung - werden auf den Bühnen in Mülheim an der Ruhr gezeigt. Bewertet werden neue "Stücke", nicht deren Inszenierungen. Der Autor des besten Stückes erhält den mit 15.000 Euro dotierten Mülheimer Dramatikerpreis.

Wie kam es zu dem Regisseur Sidler?

Wir haben schon mit ihm zusammengearbeitet. Er ist Intendant in Göttingen und jetzt zudem mit Rebekka Kricheldorfs "Fräulein Agnes" nach Mülheim eingeladen. Es gab eine glückliche Zusammenarbeit mit den Heidelberger Schauspielern Sophie Melbinger, Nanette Waidmann, Benedict Fellmer, Raphael Gehrmann, Dominik Lindhorst-Apfelthaler und Hendrik Richter. Das junge Ensemble hat sich mit Faszination in die spezielle Regieform eingebracht.

Sie können dann ab 12. Mai, zwei Wochen nach Abschluss des Heidelberger Stückemarktes, nach Mülheim fahren.

Was kann es Schöneres geben, als die beiden spannenden Festivals zu erleben?

Sie arbeiten auch mit den Mülheimer Theatertagen zusammen.

Ja, beim Kinder- und Jugendtheater. Wir kooperieren aber zudem mit dem Deutschen Theater Berlin. Heidelberg steht vor allem für zeitgenössisches Theater.

Was bedeutet dieser Erfolg für Sie?

Im Augenblick ist das Theater Heidelberg auf einem ganz ungewöhnlichen Höhenflug. Wir waren mit der Koproduktion "Nimby" gerade in Santiago de Chile bei dem ganz wichtigen lateinamerikanischen Festival "Santiago a Mil", im April fahren wir mit Brechts Stück "Der gute Mensch von Sezuan" zum größten ungarischen Theaterfestival, dem Budapester Frühling, und dann folgt Mülheim. So etwas hat in Heidelberg seit ganz langer Zeit nicht gegeben. Wir sind international, aber jetzt auch bei dem wichtigsten zeitgenössischen Theaterfestival in Deutschland präsent. Mehr Anerkennung kann man sich kaum wünschen.