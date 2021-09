Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Seit seinem 11. Lebensjahr bereist Martin Eden als Matrose die Welt. Er sei gerne in Bewegung sagt der junge, gut aussehende Mann (Luca Marinelli), dem die Frauenherzen zufliegen. Allerdings ist der Titelheld aus Pietro Marcellos Adaption des gleichnamigen, 1909 erschienen Romans von Jack London aufgrund seiner sozialen Herkunft ungebildet.

Als er einen jungen Bürgerlichen in der Auseinandersetzung mit einem Hafenwächter verteidigt, lernt er dessen schöne Schwester Elena Orsini (Jessica Cressy) kennen und verliebt sich in sie. Die Tochter einer wohlhabenden Familie macht ihn mit den Gedichten Baudelairs bekannt und spielt ihm auf dem Klavier vor. Für Martin Eden ist dies ein einschneidendes Erlebnis. Mit Intelligenz und Willenskraft beschließt er, sich autodidaktisch zu bilden. Er liest Bücher und beginnt, zu schreiben. Er sagt: "Ich muss den Weg zur Bildung zu Fuß zurücklegen."

Martins Selbstbildungsprojekt haftet von Anfang an eine unglückselige Verblendung an. Zwischen ehrgeizigem Streben, Überheblichkeit und Selbstüberschätzung verleugnet er nämlich zunehmend seine Herkunft. Um Elena zu gefallen, wird er zum besessenen, zunächst erfolglosen Schriftsteller, der mit seiner Familie bricht und bei einer Witwe in einem Außenbezirk von Neapel Unterschlupf findet. Allerdings sind seine Distanzierungsbestrebungen weder in literarischer noch in sozialer Hinsicht eindeutig. Pietro Marcellos Held ist ein innerlich Zerrissener, der mit einem an Herbert Spencer geschulten Sozialdarwinismus einen rigorosen Individualismus gegen die Bourgeoisie und den aufkeimenden Sozialismus verteidigt. Zwischen allen Stühlen wird Martin Eden zum erfolgreichen Schriftsteller und verliert sich dabei selbst.

Pietro Marcello erzählt diese tragische Künstlerbiographie als sprunghaft montierte Bildungsgeschichte in einem historisch offenen Raum, der die wesentlichen politischen Ideen und Bewegungen des 20. Jahrhunderts in sich aufnimmt. Archivmaterial und ein dokumentarischer Stil machen die Fiktion immer wieder durchlässig für die Wirklichkeit. Gesichter der Armut, schwarzweiße Erinnerungsfragmente und poetische Naturstimmungen werden zu Spiegeln der Handlung und transzendieren diese zugleich. Eingangs sagt Martin Eden, er wolle die Macht der Worte gegen die Macht der Welt setzen. Später, als erfolgsverwöhnter Autor und Publikumsliebling, betont er, dass er immer ein Seemann geblieben und seine Künstleridentität eine Projektion des Publikums sei. Zu diesem Zeitpunkt hat ihn längst ein selbstzerstörerischer Lebensekel im Griff. Am Ende von Pietro Marcellos vielschichtigem Film schwimmt er deshalb allein hinaus aufs offene Meer.

