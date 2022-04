Von Jesper Klein

Heidelberg. Fünf Männer an fünf Trommeln. Mit dem Rücken zu den Zuschauern legen sie los. Was sie spielen, ist beinahe Nebensache, denn mit der Art, wie sie es spielen, ziehen sie das Publikum sofort in ihren Bann. Der Multipercussionist Martin Grubinger hat es perfektioniert, das rhythmische Element mit sportlicher Athletik zu vereinen, die man für einen solchen Trommel-Kraftakt zwangsläufig mitbringen muss. Er sprüht vor Energie – und füllt mit seinen Programmen längst Arenen. Am Sonntag weihte Grubinger beim Heidelberger Frühling den SNP Dome als Konzertspielstätte ein. Knapp 2000 Zuschauer sind begeistert, die Halle besteht den akustischen Test aber nur mit Mühe.

Martin Grubinger im SNP Dome.

Für die langersehnte Konzertpremiere in der Großsporthalle, die üblicherweise den Basketballern MLP Academics als Arena dient, hat der Professor am Salzburger Mozarteum seine jungen österreichischen Schlagwerkfreunde mit nach Heidelberg gebracht. Neben Grubinger stehen Jürgen Leitner, Richard Putz, Slavik Stakhov und Valentin Vötterl an den unzähligen Instrumenten. Allerlei Trommeln, Marimbafone, Gongs und einige kaum bekannte Gerätschaften sind dort im Einsatz. Denn etwa für Kalevi Ahos Schlagzeugkonzert werden Instrumente verschiedener Kulturen vereint. Man lernt also dazu. Zum Beispiel, dass Xylofone auch mit dem Bogen (!) gestrichen werden können. Ergänzt wird das Quintett von Per Rundberg am Klavier, der bei allem Rhythmus-Irrsinn die Komponenten Melodie und Harmonik bereichert.

Das Publikum hat auf den Tribünen und im Innenraum Platz genommen, wo man etwas eingepfercht sitzt. Essen und Getränke dürfen mit ins Konzert genommen werden. Vieles anders also bei diesem "Frühlings"-Experiment, das sich nicht nur an das Festivalkernpublikum richtet, sondern eine sichtlich jüngere Zielgruppe anspricht.

Die erste Hälfte offenbart allerdings ein akustisches Manko: Dass die Großsporthalle selbst so viele Geräusche von sich gibt, konnten die Veranstalter kaum wissen. Sobald die Musik leise wird, und das passiert in der ersten Hälfte überraschend oft, ächzt es im Gebälk von Rohren und Leitungen. Das stört an unterschiedlichen Orten der Halle in unterschiedlichem Ausmaß, muss aber für kommende Veranstaltungen bedacht werden. Ob es auch für im Grundpegel lautere Rock- und Popkonzerte ein Problem ist, bleibt abzuwarten.

In Halbzeit zwei trommeln Grubinger und seine Freunde einfach etwas lauter – und zeigen ihr virtuoses Können. Etwa an der Txalaparta, einem baskischen Instrument, das aus unterschiedlich langen Holzbalken besteht. In "A Number of Fate" dreht sich alles um die Zahl Sieben, Freunde komplexer Rhythmen kommen voll auf ihre Kosten. Auszüge aus Steve Reichs "Drumming" dienen als faszinierendes Beispiel für das sogenannte "Phasing" der Minimal Music, also kleinste Phasenverschiebungen, die entstehen, wenn mehrere Musiker das identische Material in minimal unterschiedlichen Tempi spielen. Grubinger meistert all das mit der Routine Hunderter Auftritte. Wenn ihm der Drumstick abhandenkommt, was beim Herumwirbeln desselben ja schnell passieren kann, bringt ihn das noch lange nicht aus dem Rhythmus. Der sympathische Österreicher ist ein Profi, der auf seine Fähigkeiten vertrauen kann, beeindruckende Klangerlebnisse aus dem Moment heraus zu erschaffen. Egal, ob es anders auf dem Programmzettel steht. Fliegend wird dabei zwischen den Instrumenten hin- und hergewechselt, seine Mitstreiter legen sich nicht minder ins Zeug. Was sich später noch auszahlen könnte, denn mit 40, also im kommenden Jahr, möchte Grubinger seine Bühnenkarriere beenden.

Im SNP Dome geht das Premierenkonzert nach gut zwei Stunden mit einer wilden Marimba-Ragtime-Zugabe zu Ende, die einen in etwa erahnen lässt, dass diese 40 Schläge pro Sekunde, die Grubinger offenbar auf Trommeln und Stäbe bringt, wohl nicht übertrieben sind. Mitzählen ist allerdings schwierig. Stehende Ovationen in der ganzen Halle. Das Fazit: Für solche oder größere Musikshows ist der SNP Dome mit entsprechenden akustischen Anpassungen sicher geeignet. Ob aber klassische Künstler oder gar Orchester des Festivals hier in den kommenden Jahren aufschlagen werden? Uns fällt da erst mal keiner ein.