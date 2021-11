Zwei Kerle und ein Baby: Ox (Simon Labhart, r.) und Esel (Massoud Baygan) finden ein Neugeborenes in der Futterkrippe. Foto: Reichardt

Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Da liegen sie friedlich im Doppelbett und schnarchen vor sich hin: Ox und Esel und in der Mitte liegt ein weißes Bündel, das schreit, pinkelt, Milch trinkt und auch mal lächelt, wenn alle seine Bedürfnisse erfüllt sind. Klar, dass es hier um Weihnachten geht, doch von heimeliger Idylle im Stall ist im Heidelberger Zwinger3 bei der Premiere von "Ox und Esel" erst einmal nichts zu spüren. Erst nach 60 Minuten voller Tempo und Überraschungen blinkt der Christbaum und dazu rieselt leise der Schnee.

Nicht umsonst nennt Autor Norbert Ebel sein Stück "eine Art Krippenspiel". Natascha Kalmbach, die Leiterin des Zwinger3, inszeniert nach dieser Vorlage ein vorweihnachtliches Familienstück, an dem Kinder ab fünf Jahren und ihre erwachsenen Begleiter ziemlich viel Spaß haben, wie sich bei der Premiere am Samstagnachmittag zeigte. Denn Simon Labhart als Kraft strotzender Ox und Massoud Baygan als sensibler Esel finden ein Bündel unbekannter Herkunft in ihrer Futterkrippe. Wohin mit dem quäkenden Schreihals? Der Ox hat brüllenden Hunger und da er in der tierischen Stallgemeinschaft das Sagen hat, befiehlt er dem Esel, die Eltern des unwillkommenen Menschleins zu suchen.

Doch der gutmütige Esel erinnert sich an eine alte Geschichte von Josef und "Mechthild", die auf der Flucht ein Kind zur Welt bringt. Vielleicht ist der neugeborene "Matthias" bei ihnen gelandet? Nach und nach übernehmen Ox und Esel Verantwortung, und damit ändert sich auch ihre ziemlich eingefahrene Familienkonstellation. Simon Labhart gibt den Ox zunächst als groben Klotz mit Arbeitshandschuhen und schweren Stiefeln. Natascha Kalmbach und Annette Wolf (Kostüme und Bühne) fahren hier alle Attribute einer vermeintlichen Männlichkeit auf, während Massoud Baygan als Esel mit Schürze zunächst eifrig die versorgende Hausfrau spielt.

Doch beide können auch anders: Sie spielen Schnick Schnack Schnuck, und wer gewinnt, soll die Mutterrolle übernehmen – es trifft den Ox. Jetzt darf er Gefühl zeigen und zugleich den Neuzugang in der Krippe vehement gegen die heranrückenden Soldaten verteidigen. Unterdessen erinnert sich der Esel an seine Kindheit, in der es Papa Grauohr war, der ihm Gutenachtgeschichten vorgelesen hat. Gemeinsam erfinden Ox und Esel schließlich einen Rap als Schlaflied.

Die Grenze zwischen tierischem und menschlichem Verhalten ist am Ende ebenso aufgelöst wie die zwischen "typisch Papa" und "typisch Mama". Natascha Kalmbachs Weihnachtsbotschaft an alle heißt nämlich: Hier ist ein hilfloses Menschlein, um das sich jemand kümmern muss – jetzt! Dass die Inszenierung diese frohe Kunde nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit viel Witz und Charme von der Bühne in den Zuschauerraum bringt, macht "Ox und Esel" zu einem großfamilientauglichen Vergnügen für alle Generationen. Begeisterter Beifall belohnte bei der Premiere eine gelungene Ensembleleistung.

Info: Die nächsten Vorstellungen von "Ox und Esel" sind am Donnerstag, 25. November, um 11.30 Uhr und am Freitag, 26. November, um 9.15 sowie um 11.30 Uhr. Karten an allen RNZ-Geschäftsstellen. Weitere Termine und Karten unter www.theaterheidel berg.de