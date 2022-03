Heidelberg. (RNZ) Weltweit bekannte Musical-Hits verwandeln die Heidelberger Theaterstraße in den Broadway. Das musikalische Programm reicht von Ohrwürmern aus Evergreens wie "Cabaret" oder "South Pacific" bis hin zu modernen Musicals wie "Rent", "Tanz der Vampire" und "The Life".

In der Choreografie von Rachele Pedrocci und der Konzeption von Operndirektor Thomas Böckstiegel begeistern sieben Musicalstars das Publikum. Neben den Sängern und Sängerinnen der Erfolgsproduktion "Anatevka" der Heidelberger Schlossfestspiele – Anjara Bartz, Manuel Heuser, Andreas Langsch, Annika Mendrala und Manja Stein – wird nun auch Laura Panzeri zu erleben sein. Musical-Fans kennen ihre kraftvolle Stimme bereits aus ihrer Rolle als Jasmin in "Aladdin" in Hamburg. Auch auf Julian Culemann, zuletzt zu sehen in "Cabaret" am Hessischen Staatstheater, darf das Publikum gespannt sein. Schauspieler Steffen Gangloff führt als Moderator durch das Programm.

Die Nummern-Revue "Broadway forever" verspricht mit Glamour, Licht, Atmosphäre und Glitzer einen unterhaltsamen und emotionalen Abend voller Spiel-, Tanz- und Singfreude . Die vierköpfige Band um den Heidelberger Musiker Marcos Padotzke sorgt auf der Reise durch die Geschichte der Musicals für die schwungvolle Begleitung.

Info: Heidelberg, Sonntag, 27. März, 19.30 Uhr, Marguerre-Saal. Weitere Termine am Sonntag, 3., Montag, 25., und Donnerstag, 28. April. Karten von 21,90 bis 47,20 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.