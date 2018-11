Von Matthias Roth

Es ist 10.47 Uhr am zweiten Tag der Heidelberg Music Conference, bei der es in diesem Jahr um "Das Publikum der Zukunft" ging, als ein junger Mann aufs Podium gebeten wird: Juri de Marco, Artistic Director des "Stegreif Improvisations-Orchesters". Er ist um die 30 und bittet darum, eine Pause einzulegen. Er habe in der letzten Stunde so viele interessante Dinge gehört, Informationen bekommen, dass er gerade gar nicht mehr aufnahmefähig sei.

Er bat also um eine Minute Schweigen und zückte sein Handy: Die spontane Abstimmung im eiförmigen Vortragssaal der Print Media Academy am Heidelberger Hauptbahnhof stimmte seiner Idee zu. Man solle sich auf die Stuhlkante setzen, Rücken gerade, gut durchatmen, meinte die flinke Moderatorin Andrea Thilo. Ein Piepton gab das Zeichen für Start und Ende. Die Teilnehmer und Besucher dieser Konferenz dankten mit erhöhter Konzentration.

"Ich will etwas machen, das sich gut anfühlt", sagte de Marco im Verlauf der Diskussion, die hier um "neue Konzertformen für ein neues Publikum" kreiste. Dazu gehören auch Konzerte, bei denen man die Schuhe auszieht oder sich hinlegt. In Berlin ist das Kult. "Es gibt Konzerte, bei denen singen wir zum Schluss alle miteinander." Prompt fragte er nach einem Volkslied: "Die Gedanken sind frei" schalte durch das Rund.

Der Veranstalter und Intendant des Festivals "Heidelberger Frühling", Thorsten Schmidt, bekannte sich später zu einem konservativen Standpunkt: "Wenn ich ins Konzert gehe, will ich mich nicht hinlegen und auch nicht meine Schuhe ausziehen!" Aber es sei eine Facette im reichhaltigen Angebot, die man nicht unbeachtet lassen sollte, vor allem für ein junges Publikum, das Hemmschwellen überwinden muss.

Der Pianist Igor Levit brachte seinen Feldzug gegen das Programmheft an sich aufs Podium, wo er mit dem Intendanten der Tonhalle Düsseldorf, Michel Becker, über Sinn und Zweck des Schreibens über Musik diskutierte. Wenn es nach Levit ginge, müsste jeder Musiker selbst den Kontakt zum Publikum suchen und etwas zu dem sagen, was auf dem Programm steht. Nun ist aber nicht jeder Musiker so eloquent wie Levit, und die meisten sind auch viel weniger an dem interessiert, was sie interpretieren, sondern ausschließlich mit Achtelnoten und Triolen befasst. Das ist ihr gutes Recht.

Der Städteforscher und Publizist Charles Landry flocht ein, dass unsere hoch technisierte Welt das Bedürfnis nach authentischen analogen Gegenpositionen enorm steigere. Insofern hätten Konzerte gute Chancen. An anderer Stelle betonte er, dass ihn finanzieller Druck immer inspiriert habe, "weil ich Neues schaffen muss, sonst gehe ich pleite!" Ein Trost ist das nicht, aber immerhin kann es ein Ansporn sein.