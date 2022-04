Heidelberg. (dasch) Erst mit der Heidelberger Band Irie Révoltés, jetzt als Solokünstler: Mal Élevé ist bekannt für seinen reggaelastigen Sound. Im RNZ-Interview erklärt der Sänger und Rapper den Zusammenhang zwischen Cannabis und Reggae-Kultur, aber auch, warum er selbst nie mit Legalisierungshymnen aufgefallen ist.

Im Gegensatz zu anderen Künstlern der Szene hast du Cannabis in deinen Texten nie zelebriert. Hat das einen Grund?

In der Reggae-Szene ist das Thema auf jeden Fall sehr präsent. Und früher in der Band hätten vielleicht auch einige gerne gehabt, dass wir mit Irie Révoltés entsprechende Songs schreiben (schmunzelt). Aber schon zu dieser Zeit war ich in einer Phase, in der ich überhaupt nicht gekifft habe. Deswegen war mein Argument: Ich finde es zwar geil, dass Reggae die Musik ist, die eine Legalisierung von Gras promotet – gerade weil ganz viel andere Musik eher das eigentlich viel schädlichere Trinken feiert –, aber für mich persönlich passt es einfach nicht, den großen "Ganja-Song" rauszuhauen. Für die Legalisierung von Gras bin ich trotzdem zu 100 Prozent.

Wo liegen denn die Wurzeln der Verbindung von Cannabis und Reggae?

Reggae hat sich auf Jamaika aus der Rastafari-Bewegung heraus entwickelt. Die Rastas verstehen Gras rauchen als eine Art Meditation. Sie kultivieren das als spirituelle Praxis und ballern sich nicht einfach weg. Natürlich soll jeder und jede für sich selbst entscheiden, wie intensiv er oder sie raucht, aber auch mir sagt diese Idee eines bewussten Konsums eher zu. Die Rastas singen in jedem Fall über Gras, weil es Teil ihres Glaubens ist. Das war und ist für sie auch durchaus riskant. Denn Cannabis ist in Jamaika nicht legal, wie viele vielleicht denken.

In Deutschland scheint eine Entkriminalisierung in der Luft zu liegen.

Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Niederlande oder Portugal sind bereits positive Beispiele für eine liberalere Drogenpolitik. Das Kriminalisieren bewirkt ja auch das Gegenteil, von dem, was man eigentlich möchte. Gegen den Missbrauch von Rauschmitteln hilft nur Aufklärung. Ich habe das Gefühl, dass die neue Regierung das begreift und kann mir gut vorstellen, dass es noch mal einen Vorstoß in Richtung Legalisierung geben wird. Klar, es gibt immer die ultrakonservative Seite, die dagegen schießt, während sie gleichzeitig den Bierkrug schwenkt. Aber generell hat die Gesellschaft gerafft, dass eine Kriminalisierung von Gras Nonsens ist.

Ist es Zufall, dass viele Musiker das bereits früh so gesehen haben?

Nein, bei vielen gesellschaftlichen Entwicklungen sind Künstlerinnen und Künstler die Vorreiter. Das erfordert Mut, denn zunächst wird das Neue von der Mehrheit oft als Affront gewertet. Aber irgendwann gelingt es meistens, auch die bürgerlich-konservativen Leute zu überzeugen. Das Thema Gras-Legalisierung ist da ein gutes Beispiel. Inzwischen haben viele verstanden, dass Alkohol mehr Schaden anrichtet – sowohl bei den Konsumentinnen und Konsumenten als auch in deren Umfeld. Was mir aber wichtig ist: Man muss nicht Gras rauchen, um ein Künstler zu sein oder guten Reggae zu machen. Das wäre ein Trugschluss.

Zum Abschluss: Hast du selbst ein Lieblingslied zum Thema Cannabis?

"Gras ist legal" von Mono & Nikitaman höre ich mir immer wieder gerne an.

Info: Mal Élevé tritt am Freitag, 22. April, um 20 Uhr in der Halle 02 in Heidelberg auf. Karten für 20,40 Euro.