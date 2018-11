Von Matthias Roth

Heidelberg. Das Internationale Liedzentrum Heidelberg, Sony Classical und der Bayrische Rundfunk präsentierten am gestrigen Dienstagabend in München die erste CD einer Gesamtaufnahme aller Lieder von Robert Schumann. "Das Gesamtprojekt wird zehn CDs umfassen, die im Jahr 2020 komplett in einer Edition erscheinen sollen. Die Konzeption des Projektes liegt in den Händen von Christian Gerhaher" heißt es dazu von Thorsten Schmidt, dem Intendanten des Heidelberger Frühling und Initiator des Liedzentrums.

"Heidelberg wird als Lied-Stadt wahrgenommen, sonst wären Sony und der BR nicht an uns herangetreten", fährt Schmidt fort, "und es ist nicht übertrieben, wenn wir hier von Heidelberg als der Welthauptstadt des Liedes sprechen: mit Wunderhorn, mit Schumann, mit Eichendorff, Hölderlin - den ganzen Dichtern, dann aber auch weitergehend mit Zupfgeigenhansl bis hin zum deutschen Hip-Hop. Heidelberg ist Lied-Stadt, ohne Frage, und das sehen vor allem Leute von außerhalb so, die sich mit dem Lied befassen."

Begleitet von Gerold Huber am Klavier wird Christian Gerhaher den überwiegenden Teil der Lieder selbst einspielen - für die weiblichen Partien, Duette und Ensembles hat der Sänger eng vertraute Sängerkolleginnen und -kollegen eingeladen, darunter Camilla Tilling, Julia Kleiter, Sibylla Rubens, Wiebke Lehmkuhl und Martin Mitterrutzner.

"Für uns ist das eine wunderbare Möglichkeit, neben dem Lied-Wettbewerb, der Akademie, dem Lied Lab und den Kooperationen mit Musikhochschulen, Institutionen wie John Neumeiers Ballettschule oder diversen Festivals den nächsten Schritt zu gehen und Vermittlungsprojekte zu entwickeln. Mit dem Start dieser CD-Reihe werden wir mit Netzwerkpartnern in aller Welt kommunizieren und Schumanns Lieder auf ihre Aktualität befragen", so Schmidt.

Gerhaher singt auf der CD weniger bekannte kleinere Lied-Zyklen Schumanns wie op. 35, op. 107 oder op. 142.

Info: Robert Schumann: Frage. Christian Gerhaher und Alfred Huber. Sony Classical. Sonderkonzert am Gerhaher/Huber am 7. Dezember, 19.30 Uhr, Alte Aula.