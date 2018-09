Heidelberg. (RNZ) Joss Turnbull wird mit dem "Kathrin-Preis / Kathrin Lemke Scholarship for Young Jazz Improvisers" 2019 ausgezeichnet. Der Preis ist nach der 2016 im Alter von nur 44 Jahren verstorbenen Jazz-Saxofonistin Kathrin Lemke (Heidelberg/ Berlin) benannt. Gemeinsam mit Lemkes Mutter, dem Internetportal jazzpages.de und der Zeitschrift Jazzthetik stiftet das Jazzinstitut Darmstadt die Auszeichnung, die künftig alle zwei Jahre in Form einer vollfinanzierten, einwöchigen Werkstattphase in Darmstadt gewährt wird.

Die Verleihung findet am 24. Mai 2019 in Darmstadt statt. Joss Turnbull studierte Perkussion für Jazz- und Popularmusik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. Schon vor dem Studium und im Anschluss nahm er Privatunterricht für iranische Perkussion.