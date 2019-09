Von Matthias Roth

Heidelberg. ",Das kann mein Kind auch‘, sagen viele, wenn sie meine Bilder sehen. Sie vergessen, dass ihr Kind nicht anders kann, ich aber schon: Ich habe mir das kindliche Gekrakel, das Ungelenke beim Zeichnen, hart antrainiert." Michel Meyer, 1956 in Stuttgart geboren, aber schon lange in Weinheim lebend, lächelt verschmitzt. Er hat in Darmstadt Kommunikationsdesign und Illustration studiert und arbeitet seit 1985 als freier Künstler, hauptsächlich als Maler, Zeichner und auch als Bildhauer. Die Galerie Vincke-Liepmann in Heidelberg zeigt nun Arbeiten auf Papier aus den letzten 20 Jahren unter dem Titel "Kammermusik".

Der Titel irritiert zunächst, obwohl die musikalische Affinität des Künstlers offensichtlich ist. Seinen Katalogen fügt er eine Liste mit Musikempfehlungen bei, er selbst hat in einer Band gespielt. Musik sei allgegenwärtig, wenn er arbeitet, meint er. Auch in der kleineren, intimeren Form, als Kammermusik eben. Die Bilder entstanden in unterschiedlichen Techniken. Gemeinsam sind ihnen die überbordende Fantasie und oft leuchtende Farben. Die Buntstiftzeichnungen sind relativ neu, "die Stifte habe ich gerade in meinem Atelier wiedergefunden". Es sind aber auch Zeichnungen mit Tusche oder Collagen aus Zeitungsnotizen, Notenblättern oder technischen Plänen, die von Strichmännchen, Kobolden, Tieren und Kopffüßlern bevölkert werden.

Wenn er mit einer Arbeit beginnt, wisse er nicht, wohin sie führt. "Ich habe keinen Plan", sagt er, und "die Unbestimmbarkeit ist Teil des Arbeitsprozesses". Sprich: Erst, wenn es fertig ist, sieht er, was entstanden ist. Woher weiß er dann aber, dass es fertig ist? "Das ist eine schwierige Frage!" Es habe schon Bilder ganz oder teilweise wieder übermalt, weil es zu viel geworden sei. Tatsächlich sieht man Übermaltes, meist unter weißer Farbe. In einigen Blättern verschwimmen so die Grenzen zwischen Zeichnung und Malerei.

Das erste Bild, das ihn als 14-Jährigen beeindruckt habe, sei Paul Klees "Hauptweg und Nebenwege" (1929) gewesen. Geprägt haben ihn aber auch Maler wie Cy Twombley oder Jean-Michel Basquiat. Bezüge zu diesen erkennt man in der Verwendung von Schrift in den Bildern, doch anders als Basquiat will Meyer keine Botschaft aussenden: Für ihn sei die Verbindung zur Poesie wichtig. Schrift als Fragment des Lyrischen, "vertraut und befremdlich zugleich, wie ein Gedicht von Ezra Pound", erklärt er.

Meyers Bilder erzählen Geschichten. Einen Schlüssel allerdings liefern sie nicht, der sie aufschließt. Die Titel geben Hinweise, etwa das große Diptychon "Lärmende Nachbarn" von 2012, dem kleinere Köpfe mit dem gleichen Titel folgten: Es sind keine Porträts, die Köpfe haben Züge des Grotesken, der Karikatur, und sie sind frei von jeder gelernten Strichführung, jeder schulischen Ästhetik.

Im großen Hauptwerk dagegen tanzen die Störenfriede ungehindert über die Bildfläche, eine Collage aus unterschiedlichsten Papieren, zusammen mit skurrilen Details, die einen authentischen Hintergrund erahnen lassen. Aber Vorsicht: Tagebuch male er nicht, sagt Michel Meyer, "jedenfalls nicht bewusst. Die Verwerfungen meines Lebens lassen sich in den Bildern nicht ablesen." Sicher aber ist, dass dieser Zeichner und Maler eine Menge Humor hat. Das verraten seine jetzt gezeigten Blätter allemal.

Info: Kunstraum Vincke-Liepmann, Häusserstraße 25, Heidelberg-Weststadt, bis 20. Oktober. Vernissage am 14. September, 19 Uhr.