Heidelberg. (voe) Der Heidelberger Grafiker Götz Gramlich, Gründer des Designstudios gggrafik und Mitinitiator des Posterwettbewerbs "Mut zur Wut", ist in die Alliance Graphique Internationale (AGI) aufgenommen worden - die Eliteorganisation der weltweit renommiertesten Grafik- und Kommunikationsdesigner.

Einmal im Jahr trifft sich die Alliance Graphique Internationale, um über die Aufnahme neuer Mitglieder zu beraten. Bei der jüngsten Tagung in Mexico City wurde Gramlich in den Club der Designer aufgenommen. Götz Gramlich studierte Grafikdesign in Darmstadt und gründete "gggrafik" 2005 in Heidelberg. 2014 wurde er zum Präsidenten des Vereins "100 beste Plakate Deutschland, Österreich, Schweiz" gewählt. Seit 2018 ist er Gastprofessor an der Bauhaus-Universität in Weimar.