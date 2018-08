Will Sohl: "Fliegende Artistin", 1941. Das Eigenwillige in Form und Komposition wurde zum Markenzeichen des Malers. Repro: chl

Von Milan Chlumsky

Mannheim. Erst 1956 hat Will Sohl unterhalb des Pförtnerhauses am Stift Neuburg in Ziegelhausen ein Atelier bekommen. Eigentlich ein Geschenk seiner Jugendliebe, lebenslangen Muse und Ehefrau Ruth zu seinem 50. Geburtstag. Da konnte er sein Mini-Atelier im Dachgeschoss des Wohn-hauses verlassen und die hellen Räume samt zweier großer Fenstern mit Blick auf die Wiesen beziehen. Später kam ein mit Sohn Pieter erbauter Teich dazu, wo Seerosen zum dankbaren Motiv wurden.

Der 1906 in Ludwigshafen geborene Maler hat nach dem Abitur in Mannheim ein Architekturstudium an der Kunstakademie Düsseldorf begonnen. Bald zog es ihn zur Malerei, er wurde mit 22 Jahren Meisterschüler von Heinrich Nauen, einem der Mitbegründer der Künstlergruppe "Junges Rheinland". Nauen wurde zum Professor an der Düsseldorfer Akademie berufen, Dix, Campendonk und Klee hießen seine Kollegen. Nauens Werke wurden nach 1933 als entartet konfisziert, er in den Ruhestand versetzt.

Der 20-jährige Sohl präsentierte seine ersten Arbeiten in einer Ausstellung im Mannheimer Kunstverein, die Neue Badische Landeszeitung schrieb damals: "Seine ausgestellten Arbeiten frappieren durch ein Temperament, das jenseits akademiehafter Schulung eigenwillige Pfade betreten will." Seine 1927 entstandenen Holzschnitte bebilderten die Mappe "Die roten Novellen", die einen Bezug zu Texten für das Düsseldorfer Schauspielhaus hatte. Mit gleichem Elan komplettierte Sohl die Mappe "Kleinbürger am Sonntag", mit der er sich auf den Spuren von Otto Dix und George Grosz befand. Das Eigenwillige in Form und Komposition wurde sein Markenzeichen.

Sohl entwickelte sich rasant, der Expressionismus beeinflusste ihn tiefer als der Kubismus, er suchte nach neuen geometrischen Lösungen, die er in Holzschnitten erprobte. Und noch eins gehörte zum künstlerischen Leben: viele Reisen mit Gespür für die Atmosphäre, das Licht und die Lösung in Aquarell, Tusche oder Öl. Seine "Südliche Landschaft" von 1929 zeigt, wie es Sohl gelang, mit wenigen Strichen die Hitze, die über der Landschaft lag, wiederzugeben. In unzähligen Blättern lassen sich die Veränderungen in seiner Landschaftsmalerei beobachten, die sich zu einer gefühlsbetonten Abstraktion entwickelt. In den schneebedeckten Landschaften Norwegens setzt er fast diaphane Tönungen ein, um Himmel, Berge und schneebedeckte Seen zu differenzieren.

1933 wurden Holzschnitte von Sohl in Berlin verbrannt, auch in der Mannheimer Kunsthalle wurden zwei seiner Bilder beschlagnahmt. 1938 soll er ein Ausstellungsverbot bekommen haben. Es gibt jedoch bis 1941 Ausstellungen in Essen, Krefeld, Hamburg und Mannheim. Auch die Liste von Ankäufen seiner Bilder zeigt, dass er in dieser schwierigen Zeit eher gut verkauft hat. Zwar wurde er von 1939 bis 1945 zum Wehrdienst eingezogen, doch einige Unterstützer in der Mannheimer Kunsthalle und in der Stadtverwaltung sorgten dafür, dass er oft Aufträge bekam. Sohl hätte zwar an der Ostfront kämpfen sollen, doch in Wien angekommen, wurde er zurück nach Mannheim beordert. Bis Ende des Krieges radelte Sohl aus Ziegelhausen nach Mannheim, er hatte den Auftrag erhalten, Fresken in Schloss Ilvesheim zu malen.

2013 wurde ein Teil des Nachlasses aus Ziegelhausen und aus Bad Herrenalb in die Mannheimer Künstlernachlässe über-führt. Dazu gehören Bilder, Zeichnungen (auch für die Presse), Aquarelle, Holzschnitte, Pastelle sowie die Künstlerbücher und Entwürfe von Buchumschlägen für den Fischer Verlag. Das Team der Mannheimer Nachlässe begann ebenfalls die noch vorhandenen Werke im Rhein-Neckar-Kreis zu dokumentieren: etwa die Fresken in Ilvesheim, die Dokumente zur Albrecht-Dürer-Schule in Mannheim-Käfertal (Flakkommando-stelle, am Kriegsende zerstört), Wandmosaiken und Glasmalereien (etwa für Stift Neuburg). Auch in der Mannheimer Kunsthalle und im Kurpfälzischen Museum befinden sich Werke von Sohl.

Mit dem vorliegenden Band ist ein großer Schritt getan, um deutlich zu machen, dass der 1969 gestorbene Will Sohl zu den großen Künstlern des letzten Jahrhunderts in Deutschland gehört.

Info: Künstlernachlässe Mannheim (Hrsg.): "Ein Weg nach der eigenen Nase, ein Gehen im eigenen Rhythmus. Will Sohl 1909-1969". Kehrer Verlag, Heidelberg-Berlin 2018. 128 S., 39,90 Euro.