Hinter der Fassade sind Baumaterialien versteckt: Jean Pascal Flaviens Installation "house with things behind". Foto: F. Hentschel

Von Heide Seele

Heidelberg. Der Künstler befasst sich mit einem wichtigen Thema, ihn beschäftigen Aspekte des Bauens und Wohnens. Um diese zu demonstrieren, hat er ein Gebäude in den großen Raum des Heidelberger Kunstvereins gebaut. Das klingt einfacher als es ist. Jean-Pascal Flavien ist seit Langem fasziniert von architektonischen und gesellschaftlichen Themen und hat schon viele große Projekte ersonnen, nicht nur zu Kunstzwecken, sondern auch zum Wohnen selbst.

Mit der Konstruktion allein gibt er sich nicht zufrieden, vielmehr hinterfragt er den weiten Themenkomplex. Sein Hang zur Architektur wird von Kunstvereinsdirektorin Ursula Schöndeling mit einer Reihe von Arbeiten dokumentiert. Der Besucher erkennt, dass zu seinen Modellen auch Denkmodelle zählen. Mit dem Typus "Haus" geht Flavien nach Belieben um, und manchmal fühlt man sich an die Schildbürger erinnert, wenn zum Beispiel einem Gebäude das Dach fehlt. Doch dieses scheinbare Manko bietet den Vorteil, von oben ins Innere des Bauwerks schauen zu können.

Flavien, der bisher acht Häuser aus seiner Ideenschmiede im Außenbereich realisieren konnte, reichert seine Arbeiten auch mit Geschichten an, verzahnt darin die Sprache mit der Fantasie und wirft zugleich etliche Fragen auf, etwa mit seinem auf der Empore präsentierten und in diesem Jahr entstandenen "nucleus for a seam house". Dafür setzt er neben Samen und Kernen auch Holz und Wolle ein, thematisiert ein Haus sogar mal als Kleidungsstück, während er in einer Installation demonstriert, wie sich aus einem "Gebäude" aus Merinowolle das nächste Haus entwickelt.

Beim dachlosen "house with things behind" sind die Fenster ausgeschnitten, und hinter der himmelblauen Fassade stapeln sich die Rohstoffe, die als Auskleidung oder Isolierung gedacht sind. Die Präsentation löst viele Assoziationen aus, und es ist verwunderlich, wie der Künstler jedes Material und jeden Gegenstand für seine Ideen nutzbar macht, darunter auch einige Müllbeutel oder eine Stahlrolle, deren Sprödigkeit im Gegensatz steht zum schallschluckenden Schaumstoff. Dazu versteht er es auch, eine Resteverwertung von Leder und Wollfasern überlegt einzusetzen. Jean-Pascal Flaviens Kombination von Wander-Rucksack, Zelt und Waschbecken ist stark narrativ ausgerichtet und bezieht sich auf eine individuell gebaute Lebenswelt.

Der 1971 in Le Mans geborene und heute in Berlin lebende Künstler entwickelt seine Gebäude in einem langen Prozess. Zu seinen Themen kann er durch eine bestimmte Lektüre, einen Gegenstand oder auch durch seine Empfindungen angeregt werden. Und es ist anzunehmen, dass seine Objekte die Fantasie der Betrachter gleichermaßen in Schwingung zu versetzen vermögen.

Eine Einfühlungsbereitschaft in Flaviens architektonische Installationen ist unbedingt nötig, um die Vielfalt der Aspekte zu erfahren. Der Künstler selbst kann sich leicht in andere Personen hineindenken. Zeichnung, Text und Modell bilden für ihn unverzichtbare Mittel bei der Entwicklung eines Entwurfs.

Beachtung verdient neben Flaviens Präsentation auch die Geschichtswerkstatt im Studio, in der auf das bevorstehende 150-Jahr-Jubiläum des Heidelberger Kunstvereins verwiesen wird.

Info: Jean-Pascal Flavien im Kunstverein Heidelberg, Hauptstr. 97. Die Ausstellung läuft bis 22. März.