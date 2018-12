Von Heide Seele

Heidelberg. Schon im September 1973 ist er in der ersten Produktion der damaligen Spielzeit in der Städtischen Bühne aufgetreten. Sie hatte mit Alban Bergs "Wozzeck" begonnen und fand auf zwei Ebenen statt, so dass ein nahtloser Übergang von einer Szene zu nächsten möglich war. Der lange Premierenapplaus ist uns ebenso in Erinnerung geblieben wie die Begeisterung, mit der speziell Eduardo Assali gefeiert wurde. Er hatte die Titelrolle glaubhaft interpretiert.

Assali, 1928 im kanadischen Montreal als Sohn einer Immigranten-Familie aus dem Libanon geboren, hatte sich als 20-Jähriger in London niedergelassen, um Opernsänger zu werden. Er arbeitete auch als Theater- und Filmdarsteller oder Kostümschneider. 1958 spielte er mit Dirk Bogarde in dem Film "I’ll meet by moonlight", und der griechische Komponist Katanzakis schrieb für ihn einen Song. Nach Montreal zurückgekehrt, studierte Assali Gesang an der MacMillan University. 1971 lernte er seine Frau, die Amerikanerin Carola Cribari, auf der Bühne der New York City Ruffino Opera kennen: Beide sangen in "Tosca", sie die Titelrolle, er den Scarpia.

Das Paar ließ sich in Heidelberg nieder. Hier erlebte der Sänger seine erfolgreichste Zeit, zumal sie mit dem Debüt des Generalmusikdirektors Christian Süss zusammenfiel. Assalis warmer Bariton wie auch sein Talent als Darsteller kamen gut an - wie zuvor in New York oder Philadelphia. Fest angestellt war der Sänger an den Theatern Heidelberg, Darmstadt, Osnabrück und Flensburg, gastierte aber auch an internationalen Opernhäusern. 1984 rief er mit seiner Frau das Musik-Theater Heidelberg ins Leben, eine Plattform für Laien und Profis. Wer Assali kannte, wundert sich nicht, dass er bis kurz vor seinem Tod gesungen hat.