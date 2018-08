Chris de Burgh in seinem Element: mit Gitarre und alten Hits in der ausverkauften und restlos begeisterten Stadthalle. Foto: Philipp Rothe

Von Sara Wess

Heidelberg. Das Licht ist noch nicht komplett gedimmt, doch der ganze Saal steht bereits: Schon bevor Liedermacher Chris de Burgh die Bühne der Stadthalle betritt, klatscht das Publikum stehend Beifall. Der Ire braucht keine großen Worte. Kaum ist der Applaus verebbt, schlägt der 69-Jährige in die Saiten seiner E-Gitarre. "The Road To Freedom" erzählt vom einsamen Leben eines alten Mannes, doch der Mann, der dieses Lied singt, wirkt ganz und gar nicht alt. "Es ist wunderbar, wieder in Heidelberg zu sein!", verkündet de Burgh auf Deutsch, und fährt dann auf Englisch fort: "Für mich ist Heidelberg eine der schönsten Städte überhaupt, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt."

Dass Heidelberg nicht nur schön, sondern auch sehr textsicher ist, beweisen die Zuschauer beim Konzert am Montag nur kurze Zeit später: Bei "Waiting for the hurricane", "I’ve been missing you" und "Moonlight and vodka" muss de Burgh sein Publikum - zu einem großen Teil sind es Frauen - nicht einmal mehr zum Mitsingen auffordern. Die weiteste Anreise hatte ein Ehepaar aus Australien: "Robin und Sophia sind extra aus Perth in Australien angereist", erzählt de Burgh zwischen zwei Nummern.

Mit den nächsten beiden Stücken "Spirit" und "Songbird" erzählt der Liedermacher zwei sehr persönliche Geschichten. "'Spirit' ist eines meiner Lieblingslieder", verrät er, "und ich weiß, dass die Nummer auch einigen von euch viel bedeutet." Der Text gehe zurück auf seine Zeit in Nigeria und Zaire (heute: Demokratischen Republik Kongo), wo er einige Jahre als Kind verbrachte. "Stellt Euch vor, es ist Sommer in Afrika, Ihr seht klaren Sternenhimmel, und darunter liegt ein alter Mann und stirbt. Aber er bittet seine Familie, nicht um ihn zu trauern", denn er sei überall, "in den Sternen, im Wind und im Regen", singt de Burgh und beginnt, auf seiner Gitarre zu spielen. Auch den Titel "Songbird" kündigt der Ire mit einer kurzen Widmung an: "Dieses Lied habe ich für eine junge Amerikanerin geschrieben, die leider sehr jung verstarb, mit nur 33 Jahren." De Burgh spricht von Eva Cassidy, einer Sängerin und Gitarristin aus Maryland, die 1996 an Krebs starb.

Als der Applaus langsam leiser wird, lächelt de Burgh kurz, sagt leise "Danke" - es scheint, als sei er nach über 44 Jahren in der Branche noch immer überwältigt von den Reaktionen des Publikums. Mit den ersten Akkorden des nächsten Stücks, "Revolution", ändert er schlagartig die Stimmung in der ausverkauften Stadthalle. Die rund 1000 Zuschauer verwandeln das Sitz- in ein Stehkonzert, bilden eine Traube vor der Bühne und tanzen. Mit bekannten Stücken wie "High On Emotion" und "Don’t pay the ferryman" holt der Ire auch die letzten Sitzenden von ihren Stühlen. Besonders emotional wird es bei "Lady in Red", dem Lied, das de Burgh im Jahr 1986 der breiten Masse bekannt machte. Während des Refrains steigt er von der Bühne mitten in die Traube der Tanzenden. Der Sänger umarmt, lächelt für Fotos und grüßt, während er singend durch die Reihen schlendert.

Zum Abschluss spielt Chris de Burgh die ruhige Ballade "Good night". "Dieses Lied habe ich vermutlich aufgenommen, bevor die meisten von euch überhaupt geboren waren." Nach zwei Stunden geht de Burgh von der Bühne.

"Das Konzert war fantastisch!", lobt Annette Moh. Die 52-Jährige trägt ein Shirt mit dem Aufdruck "Chris de Burgh: Into The Light Tour 1986". "Es gehört eine Menge Talent dazu, sich alleine auf eine Bühne zu stellen und die Massen so mitzureißen." Ob der Liedermacher im Vergleich zu früher nachgelassen hat? Moh ist Fan, seit sie zehn Jahre alt war, und meint: "Auf gar keinen Fall!" Die Heidelbergerin beteuert: "Er wird nur besser!"