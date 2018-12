Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Der verwitterte, aus abgestorbenen Pflanzen und Schmetterlingen gestaltete Schädel mit den leeren Augenhöhlen lässt an die Bilder Guiseppe Arcimboldos denken. Verwandlung und Verwesung sind miteinander verflochten. Als der junge, 1969 geborene Modedesigner Alexander McQueen Anfang der neunziger Jahre mit provozierenden Shows über Jack the Ripper und Vergewaltigungsopfer die Modewelt aufmischt, halten sich Faszination und Schrecken die Waage.

Von "Fleisch und Blut", "Tradition und Sabotage" schwärmt die exzentrische Modejournalistin und Mäzenatin Isabella Blow angesichts der zerfetzten Kleider und der bizarr ihre Wunden zelebrierenden Models. Doch McQueen geht es nicht um den Skandal, sondern um die Auslösung starker Emotionen. Seine Kunst sucht nicht das Heil in der Illusion; vielmehr wird ihre morbide Schönheit von den inneren Dämonen des genialen Schöpfers genährt.

Aufgewachsen im Arbeitermilieu des Londoner East End, ist der Weg in die Welt von Ruhm und Schönheit für ihn alles andere als vorgezeichnet. Doch der junge Lee, ein schlechter Schüler, der sich nur für den Kunstunterricht interessiert, ist ein Kämpfertyp und besessener Arbeiter. Voller Mut und Wissbegier stürzt er sich in eine Schneiderlehre, sammelt Erfahrungen bei Romeo Gigli in Mailand und studiert mit dem Geld einer Tante am renommierten St. Martins College. Sein "ungefilterter Blick", mit dem er "die Dinge neu interpretiert", habe sie fasziniert, bekennt dessen Leiterin. Nach ersten gefeierten Erfolgen wird Alexander McQueen Chefdesigner bei Givenchy in Paris, was einiges Aufsehen auslöst. Hier muss er sich nicht nur mit der Tradition und ihren Strukturen auseinandersetzen, sondern auch mit Verantwortung und einem enormen Arbeitsdruck. Schließlich führen wachsende Berühmtheit, Drogenkonsum und private Schicksalsschläge zu seinem schrecklichen Selbstmord im Februar 2010.

Ian Bonhôte und Peter Ettedgui akzentuieren in ihrem rasanten Dokumentarfilm "Alexander McQueen" von Anfang an die dunkle Seite des genialen Schöpfers mit der gequälten Seele.

