Von Brigitte Fritz-Kador

Jagsthausen. Der Zeitgeist ist nicht totzukriegen, die Auferstehung von "Hair" im Burghof von Jagsthausen zeigt es: Was die Hippie-Generation der 70er-Jahre bewegte, das ist auch heute noch Thema, weil es in dem Musical eben nicht nur um freie Liebe geht, um "make love, not war", um das Haschischpfeifchen und Wirklichkeitsflucht, um die in buddhisten-orange gekleideten Hare-Krishna-Jünger, die durch die Fußgängerzonen zogen, sondern auch darum, dass es zivilen Ungehorsam braucht, um gegen Kriegstreiber, Diktatoren oder auch nur die spießige Elterngeneration vorzugehen.

"Hair" sei ein Happening, sagen übereinstimmend Intendant Axel Schneider und Roland Halter, mit Alexandra Freifrau von Berlichingen und Jürgen Bircks Vorstand der Festspiele. Der junge Claude, der seinen Einberufungsbefehl zur Army bekommen hat und versehentlich in einer Hippie-Kommune landet, dort neue Denk- und Lebensweisen kennenlernt und am Ende doch den falschen Weg einschlägt, dieser Handlungsfaden ist nicht so fest, dass man ein Stück im klassischen Sinne daraus knüpfen könnte, aber er trägt das "Happening".

Eine temporeiche Szenenfolge mit wenigen, aber pointiert gesetzten "stillen Momenten", ein Ensemble, das diese Herausforderung mit Bravour meistert, singend, tanzend, schauspielernd - und das in dieser Reihenfolge -, das muss einfach ankommen und ein Erfolg werden.

Dass, abgesehen von den Hits "Age of Aquarius" und "Let the sunshine in" alle anderen Titel ziemlich gleich klingen, weil deren Arrangements (und Lautstärke) wenig differieren und am Ende auch die Augen ein wenig müde wurden bei all den Glitzerfummeln über den Schlaghosen, das zählt kaum, angesichts der Gesamtleistung und den bewundernswerten Einzelleistungen. Apropos Kostüme: Die "echten" Hippies trugen Jesuslatschen, Batikgewänder und Blumenkränze, ein guter Gag war es, unter die Hare-Krishna-Anhänger einen Müllmann im gleichen Orange zu schmuggeln.

Aber es gibt da noch etwas, das die Inszenierung trägt - und das ist, was Regisseur Franz-Josef Dieken dazu legitimiert, die politische Dimension des Auftaktstückes der neuen Spielzeit so herauszuarbeiten, auch in aktualisierten Textpassagen. Auch in den Reden wurde das thematisiert, wenn Alexandra von Berlichingen daran erinnert, dass "Hair" den Widerstand gegen das Establishment schildert, mit dem die Jugend damals den Weg geebnet habe für den Mut, den man auch heute brauche, damit Politik und Gesellschaft besser werden können.

Kriegstreiber, Autokraten, Feinde einer offenen Gesellschaft gab es immer, Freiheit und Frieden sind keine Selbstverständlichkeit, Moral und Ethik haben Seltenheitswert. Da passt es ins Konzept, wenn man Donald Trump als Typus gleich scharenweise auftreten lässt oder in als Einzelperson entlarvt, wunderbar akzentuiert durch die Melania-Darstellerin.

Bis dann die unvermeidliche Sequenz kommt, die zeigt, dass Krieg kein "Ballermann" ist, denn am Ende ist dieser Claude tot, sein Einberufungsbefehl war auch sein Totenschein. Und damit auch die Naivität, mit der die Generation der Weltverbesserer angetreten ist.

Flower-Power gegen Kanonen funktioniert nicht, und "Make love, not war" bleibt eine schöne Parole, Liebe ist nicht stärker als die Dämonen des Zeit-Un-Geistes. Und dennoch: Das war der Anfang der Friedensbewegung.

Vielleicht war es auch ein Teil Sehnsucht danach, die Welt doch besser zu machen, die es bewirkte, dass das Publikum am Ende vor Begeisterung kaum noch aus und ein wusste.

