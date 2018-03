Gretchen-Doppel in der Musiktheater-Produktion "Faust (Margharete)" in Heidelberg: Magdalena Neuhaus in der Sprechrolle mit der Sopranistin Hye-Sung Na. Foto: Sebastian Bühler

Von Rainer Köhl

Heidelberg. Schmerzlich und durchdringend quietschend geht der Vorhang hoch, und man ahnt Düsteres. Das Todesurteil gegen die Kindsmörderin Susanna Margaretha Brandt, die Goethe als Vorbild zu seinem Fauststoff diente, ist auf den Vorhang projiziert. Ein kahler Gitterrost ist zunächst die Spielfläche, und darauf haust eine junge Frau, die traumatisiert wirkt. Was da über die Bühne des Heidelberger Theaters geht, hat nur teilweise mit Charles Gounods Oper "Faust" zu tun. Vielmehr handelt es sich um eine Neufassung unter Verwendung von Texten von Elfriede Jelinek ("FaustIn and out"), Schiller, Schopenhauer und weiterem Material.

Der Regisseur Martin G. Berger wollte der idealisierten Gestalt des Faust etwas entgegensetzen, wollte auf die Tragik der Opferrolle Margarethe den Fokus lenken - gerade auch angesichts der aktuellen MeToo-Debatte. Das ist ihm zweifellos gelungen, wenngleich Gounods lyrisches Drama dabei arg beschnitten wurde.

Goethes Urfaust assoziiert Jelinek mit der Horrorgeschichte des Josef Fritzl, der seine Tochter Elisabeth 24 Jahre lang im Keller gefangen hielt und mit ihr sieben Kinder zeugte. Gretchen wird dabei mit Elisabeth Fritzl im Keller in Verbindung gebracht. Bergers Neufassung geht noch einen Schritt weiter und lässt die Protagonisten der Oper und die von Jelineks Drama ihre Rollen tauschen. Zur Ouvertüre wird schon der Missbrauch im Keller angedeutet. Zwei Schauspieler, Mann und Frau, wurden hinzugenommen. Sie verkörpern die Rollen von Vater und Tochter Fritzl und sprechen auch weitere Texte.

Alles, was Elisabeth in ihrer Ausweglosigkeit im Keller bleibt, ist die bunt glitzernde Welt, die sie im Fernseher erlebt. In diese Bilder projiziert und träumt sie sich hinein, erlebt eine Traumwelt, die sie aus ihrem schaurigen Dasein herausreißt. Tatsächlich gelingen Berger hier mit seinem Ausstatter-Team, David Martinek (Video), Sarah-Katharina Karl (Bühne) und den Kostümen von Sabine Hartsch und Dennis Ennen eindrückliche Momente, die zwischen schönem Schein und dunklen Phantasmagorien wechseln. Die Welt des "Bachelor" und das märchenhafte "Die Schöne und das Biest" werden ebenso bilderstark aufgefahren wie "Terminator"-Apokalypse.

"Im Fernseher seh ich mein Ich", sagt Elisabeth und träumt sich hinein in die Welt der britischen Royals und der bunten Shows. Die Fernsehbilder projiziert der Videokünstler ins Überdimensionale. Es ergeben sich bunte Farbräume, die die Düsternis übermalen. Ebenso greift hier eins ins andere: Gounods Musik in die gesprochenen Fremdtexte. Bemerkenswert ist dabei, mit welcher Geschmeidigkeit der Regisseur all diese ständigen Wechsel vollzieht. Immer mit Bezug aufeinander.

Elisabeth träumt sich gerne in die Rolle der Margarete hinein. Das tut sie so intensiv, bis sie pantomimisch selber in deren Rolle schlüpft und in deren glitzernden Kostümen erscheint. Im Gegenzug identifiziert sich die Sopranistin mit dem leidenden Opfer so sehr, dass sie selber in deren Schmuddelkleidung in den Keller geht und dort die Gewalt des Vaters über sich ergehen lässt.

Nach der Pause werden die Verhältnisse umgedreht, wird der Vater verhaftet und die Frauen treten aus ihrer Opferrolle heraus. Nun werden die Männer erniedrigt und der Lächerlichkeit preisgegeben, wird Vater Fritzl ins Tutu gesteckt und dem verliebten Faust zugeführt, darf nun selbst etwas davon erfahren, was er seiner Tochter angetan hat. Der zweite Teil ist nicht nur lichter, heiterer als der beklemmende erste Teil, es gibt auch ungleich mehr Musik zu hören. Die Highlights der Gounod-Oper werden zum Großteil aufgeführt, wenngleich in vertauschter Reihenfolge.

Unter der Leitung von GMD Elias Grandy entwickelt das Philharmonische Orchester Heidelberg Spannkraft und lyrische Schönheit. Großartig singen Chor und Extrachor des Theaters (Einstudierung: Ines Kaun), und auch die solistischen Partien sind gut besetzt. Hye-Sung Na entwickelt als Margarete leuchtende Intensität und lyrische Schönheit, Martin Piskorski entfaltet als Faust tenorale Pracht, die nur stellenweise in der Höhe gefährdet klingt.

Oleksandr Prytolyuk kommt als Terminator aus dem Schnürboden herabgeschwebt, er singt einen prächtig sonoren Valentin. James Homan gibt seinem Mephisto Coolness, Shahar Lavi macht auch stimmlich beste Figur als Sibel. Für die stärksten Eindrücke der Aufführung sorgt Magdalena Neuhaus, die als misswbrauchte Elisabeth Fritzl große Intensität entwickelt, packend und kämpferisch. Raphael Rubino gibt seiner Rolle als "Er" gleichfalls hohe Präsenz, zwischen beklemmender Andeutung und zynischem Witz, Marke Schopenhauer.