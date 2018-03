Sara Forestier (rechts) in "Die Grundschullehrerin". Foto: Alamode Filmverleih

Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Die Grenzen zwischen beruflichem und privatem Leben sind im Alltag von Florence (Sara Forestier) fließend. Zusammen mit ihrem zehnjährigen Sohn Denis wohnt die Grundschullehrerin und alleinerziehende Mutter in einer Wohnung, die über den Klassenräumen des Schulhauses in Grenoble liegt. Dort unterrichtet sie engagiert und aufopferungsvoll eine fünfte Klasse, deren Schüler vor dem Wechsel auf eine weiterführende Schule stehen. Geduldig erteilt sie (auch in der Einzelbetreuung) Unterricht und fordert dabei Disziplin und Respekt ein.

Leidenschaftlich und mit viel Idealismus übernimmt die 32-jährige Pädagogin vielfältige schulische Aufgaben. Dazu gehören auch die Begleitung einer neuen Referendarin sowie die Einstudierung eines Theaterstücks. Denis, der ebenfalls die Klasse besucht, fühlt sich vernachlässigt und würde lieber beim Vater wohnen - so mischen sich schulische und familiäre Konflikte. So arbeitet die vielfach beanspruchte, dauergestresste Lehrerin immer an ihrem Limit. Diese angespannte Situation spitzt sich noch zu, als sie Verantwortung für den Viertklässler Sacha übernimmt, der von seiner Mutter abgelehnt wird und durch sein aggressives Verhalten auffällt.

Hélène Angel konzentriert in ihrem Film "Die Grundschullehrerin" die engen Verflechtungen im Leben ihrer Protagonistin deshalb zunächst auf die Arbeit im Klassenzimmer. Sehr direkt und realistisch dokumentiert sie das laute Durcheinander einer Sozialgemeinschaft, deren Aufgabe es ist, eine angemessene Balance zwischen Individuum und Gruppe zu finden. Dass dabei auch persönliche Dispositionen und soziale Hintergründe eine Rolle spielen, versteht sich von selbst.

So wird etwa der vernachlässigte Sacha kurzfristig von einem ehemaligen Freund der Mutter betreut. Florences Engagement für den Jungen endet damit aber noch lange nicht. Zudem stehen ihr der Unterrichtsbesuch eines Schulprüfers sowie eine Mediation mit ihrem Ex-Mann bevor, während sie gerade dabei ist, sich zu verlieben.

Es kommt also viel zusammen in diesem warmherzigen Film. Das ist manchmal zu viel und wirkt in einzelnen Szenen mitunter auch etwas ungelenk, wird aber durch eine genaue und einfühlsame psychologische Beobachtung ausgeglichen. Dem Ideal der Schule als "Hort des Friedens", der Freiheit und der Wertevermittlung steht dabei immer wieder das Bild einer Schule gegenüber, die sowohl für Schüler als auch Lehrer ein Angstraum und Gefängnis ist. Wenn Florence nach einem Zusammenbruch gegen Ende des Films das Schulgebäude für einen langen Nachmittag verlässt, wirkt die plötzliche räumliche Weite wie eine Befreiung und ein Atemholen.

Der Film, der sein realistisches Konzept immer wieder für emotionale Zuspitzungen aussetzt, ist dann aber noch nicht zu Ende. Schließlich glaubt und arbeitet Florence mit Verweis auf den Eröffnungssatz aus "David Copperfield" daran, dass aus ihren Schützlingen Helden des eigenen Lebens werden sollten. "Born to be alive" lautet deshalb auch die von einem Kinderchor gesungene Ermutigung am Schluss des Films.

Info: Heidelberg, Gloriette: täglich 19 Uhr; Mi. auch 17 Uhr.