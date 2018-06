Von Wolfgang Nierlin

Irgendwo im vergessenen Hinterland stehen verwitterte, seit Jahren ungenutzte Reklametafeln in der Nebellandschaft. Ein bisschen wirken sie wie abgetakelte Kino-Leinwände, die nicht mehr bespielt werden. Doch als es Tag wird über der wenig frequentierten Straße und die bewaldeten Hügel ringsum in sattem Grün erstrahlen, kommen auch die Gedanken in Schwung. Und zwar diejenigen von Mildred Hayes - gespielt von Frances McDorman -, deren Tochter Angela vor Monaten vergewaltigt und getötet wurde.

Weil die örtliche Polizei in dem Fall wenig bis nichts tut, mietet die toughe, in ihrer Verbitterung unnachgiebige Frau kurzerhand die Werbeflächen - um mit provozierenden, auf knallroten Hintergrund gesetzten Sprüchen die Gesetzeshüter an ihre Versäumnisse zu erinnern. Durch diese offensichtliche Kampfansage werden nicht nur Presse und Öffentlichkeit aufgeschreckt, sondern vor allem der todkranke Polizeichef William Willoughby (Woody Harrelson) und sein tumber, meisten betrunkener Gehilfe Jason Dixon (Sam Rockwell), die irritiert und wütend reagieren.

Martin McDonagh lässt seine schwarzhumorige Tragikomödie "Three billboards outside Ebbing, Missouri" mit einem Bild der Unschärfe und der verlangsamten Bewegung beginnen. Tatsächlich erfüllt das titelgebende fiktive Kaff zunächst alle Klischees eines sattsam bekannten hinterwäldlerischen Amerikas. Hier ist man offen rassistisch und ausländerfeindlich, homophob und antikommunistisch, darf sich ungestraft prügeln und als Polizist schon mal Amok laufen.

Hier fühlt man sich aber auch zusammengehörig, weiß, was sich gehört und was dem Ansehen der Gemeinschaft schadet. So wirbt dann auch der Pfarrer bei der in ihre Sache verbissenen Mildred, die als Souvenirverkäuferin übrigens immer einen dunkelblauen Overall trägt, um Verständnis für den Polizeichef. Und so schnell wie sich die Gerüchte in dem kleinen Ort verbreiten, so schnell hat auch Mildred bald mehr Feinde als Freunde. Der irischstämmige Regisseur interessiert sich in seinem mit witzigen Dialogen und coolen Macho-Sprüchen aufwartenden, kurzweilig unterhaltenden Film also mehr für seine Figuren und die sie umgebende Gemeinschaft als für polizeiliche Ermittlungsarbeit. Der für sieben Oscars nominierte Film nimmt dabei seine Protagonisten politisch unkorrekt und mit böser Ironie ins Visier, schrammt dabei öfters die Grenze zum brutalen Zynismus. Er gesteht den allesamt Versehrten, je länger der Film dauert, aber auch tiefere Gefühle und menschliche Wandlungsfähigkeit zu.

Zwar heißt es einmal: "Wut bedingt größere Wut." Doch was zunächst nach einer leicht forcierten, gar überdeterminierten Rache- und Selbstjustizgeschichte aussieht, schlägt zunehmend versöhnlichere Töne an. Und so schleicht sich in McDonaghs Film und seine Figuren bei aller Offenheit ein Wille zu Einsicht und Veränderung ein, den man zwar gutheißen mag, aber kaum glauben kann.

