Von Susann Behnke-Pfuhl

Mannheim. Kurz nach der Unabhängigkeitserklärung des indischen Subkontinents 1947 entwirft der große Architekt der Moderne Le Corbusier die Planstadt Chandigarh. Mit seinen Bauprojekten bestimmt er maßgeblich das moderne Bauen in Indien. Welche Spielarten und Interpretationen die indische Architektur entwickelte, zeigen eindrücklich die Fotografien von südindischen Kirchen und Kinos in der Galerie Zephyr in Mannheim. Aufgenommen wurden die beiden Fotoserien vom Künstlerinnen-Duo Sabine Haubitz (1959-2014) und Stefanie Zoche (Jahrgang 1965).

Dass Indien eine lebendige Filmkultur und eine führende Filmindustrie besitzt, ist bekannt. Dieser besondere Zugang wird auch in den Kinogebäuden aus Stahlbeton sichtbar, die zweigeteilt sind. Sie bestehen aus einem rechtwinkligen Funktionsbau sowie aus einer Frontfassade, die von einem eigenen Architekten gestaltet wird und die in ihrem Farb- und Formenreichtum häufig einer Filmkulisse ähnelt. Leuchtende Farben - Schattierungen von Orange, Lila und Olivgrün - bauplastischer Schmuck und fröhliche dekorative Ornamentik variierten nicht nur den modernen Baustil, sondern unterliefen gar die strengen Prinzipien der Moderne. Die Fassade des "Alankar" in Mandurai (2014) lebt von abwechslungsreichen Hell-Dunkelkontrasten in Blau, von geschwungenen Balkonen mit rosettenartigen Verzierungen, während der Dachfirst maurische Einflüsse aufzeigt.

Das Shanti-Filmtheater beschwört die ganz große Dramatik: Den Eingangsbereich des elegant geschwungenen Betonkörpers überwölbt ein grünes Schutzdach. Die Fassade selbst ist konfettiartig mit rechteckigen Elementen gesprenkelt. Meisterhaft fangen die Fotografien den Charme der Kinogebäude ein, die in den 1950er bis 1970er Jahren entstanden und teils vom Verfall gekennzeichnet sind.

Zwei Mal schauen muss der Betrachter, um die fotografierten Kirchen von den Kinobetrieben zu unterscheiden. Rund 30 Millionen Christen leben in Indien, es ist die drittgrößte Glaubensgemeinschaft. Auch hier begegnen wir an den klaren Kompositionen der Zweckbauten einer intensiven Farbigkeit, verspielten Dekoren und figurativen Schmuckelementen. Die Fassade der Assumption Church deutet die Jesusfigur an. Freitreppen und Portale werden eingesetzt, um den Kirchen Aura zu verleihen. Am Abend wird die Fassade angestrahlt, so dass ähnliche Inszenierungen wie bei den Kinobetrieben entstehen.

Der hybride Baustil der Kirchen, die in den Jahren nach der Unabhängigkeit entstanden, war Ausdruck einer stilistischen Befreiung vom Kolonialstil. Manchmal wurde dieselbe Kirche, vorher noch schön farbig, im Modernelook Weiß überstrichen. Vielleicht, weil es dann doch zu viel wurde, vielleicht aber auch aus einem neuen Stilwillen heraus. Die Sachlichkeit dieser frontal oder in Schrägsicht aufgenommenen Architekturfotografie kann nicht die Anziehungskraft mindern, die diese ungewöhnlichen Bauten in ihrer exotischen Umgebung auf den Betrachter ausüben.

Info: "Haubitz + Zoche: Postkoloniale Erleuchtung - Kirchen und Kinos in Südindien", Galerie Zephyr, Museum Bassermannhaus C 4,9, geöffnet Di. bis So. von 11 bis 18 Uhr, bis 26. August.