Von Heide Seele

Dossenheim. Wieder einmal eine Entdeckung: Der kaum bekannte Winand Victor überrascht den Galerie-Besucher. Der Künstler war 1918 im niederländischen Schaesberg bei Aachen geboren worden und starb 2014 in Reutlingen. Er entwarf neben vielfarbigen Glasbetonfenstern auch Bildteppiche und beherrschte viele Techniken. Das belegen die 26 Arbeiten, die jetzt in der Dossenheimer Galerie von Julia Philippi zu sehen sind.

Sie erinnern aus Anlass von Victors 100. Geburtstages an den begabten Maler und Grafiker mit einer bildhaften "Reise durch ein Künstlerleben". Neben Ölbildern werden Bleistiftzeichnungen und Aquarelle, Acrylarbeiten, Mischtechniken, Scherenschnitte und Monotypien gezeigt. Eine repräsentative Auswahl aus siebzig Jahren Schaffenszeit.

Der Maler ging in Holland und Aachen zur Schule, besuchte dort Zeichenkurse und nahm Unterricht bei Josef Mataré, Bruder des Bildhauers Ewald Mataré. Er studierte in Düsseldorf, wurde 1940 zum Wehrdienst eingezogen und kehrte 1945 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück. 1949 heiratete er, wurde Vater zweier Töchter und gründete 1953 zusammen mit Günter Bruno Fuchs und anderen in Reutlingen die "telegramm-gruppe".

Die engagierte Galeristin kannte Victor seit 1976. Schon ihre Eltern verlegten einige seiner bibliophilen Mappenwerke, von denen zwei in der gegenwärtigen Schau zu sehen sind. Victors Oeuvre reicht vom Gegenstand zur Abstraktion. Fasziniert war er von Städten, liebte aber auch die Landschaft, und vor allem interessierte er sich für den Menschen. Befremdlich wirken allerdings seine gesichtslosen Gestalten, lapidar nannte er sie "Junge Frau" oder "Männerkopf".

Überhaupt wählte Winand Victor treffsichere Titel wie "Dunkler Baum", "Schwarzes Auge" oder "Blaues Zeichen". Eingehende Beachtung verdient auch das abstrakt-geometrische Aquarell "Schwarz auf caput mortuum" oder die kleine akribische Kugelschreiberzeichnung "Vor der Ampel".

Victor verstand es exzellent, eine Passage im Dämmerlicht zu malen oder ein Mädchen, das fast gesichtslos erscheint. Das älteste Bild aus dem Jahr 1944 mit seinen exakt gestaffelten und mit Bedacht arrangierten Häusern heißt "Der Weg". Auch hier gelang es dem Maler bestens, Abstraktion und Gegenstand souverän zu kombinieren. Im Alter widmete er sich dem Scherenschnitt, einer heute kaum noch populären Gattung.

Nicht übersehen sollte man die Arbeiten im Treppenhaus, denn auch hier stößt man auf Menschen, die unterwegs sind. Eines der Anliegen von Winand Victor war es, die Isolation des Menschen zu akzentuieren - gerade dann, wenn dieser inmitten einer Menschenmenge dargestellt wird.

Info: Galerie Julia Philippi in Dossenheim, Heidelberger Straße 31. Die Ausstellung ist noch bis zum 13. Juli zu sehen.