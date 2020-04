>>>Dies ist ein Archiv-Artikel. Hier geht es zu den aktuellsten Playlisten der RNZ-Redakteure<<<

Nichts geht über eine gute Playlist – gerade in Krisenzeiten. Die RNZ-Redaktion empfiehlt ihre Favoriten mit Corona-Bezug. Das Konzept: Jeden Tag fügt ein Redakteur seine "Top Five" hinzu und verlängert so den Hörgenuss. Wir wünschen allen viel Hörvergnügen!

Heute: Falk-Stéphane Dezort.

> 1. Farin Urlaub Racing Team – Krieg

Der perfekte Motto-Song für alle, die von den Hamster-Einkäufern genervt sind.

> 2. Broilers – 33 rpm

Ganz egal, ob ich Blut schwitz’, bittere Tränen wein’ – Alles erträglich – Es muss nur immer Musik da sein.

> 3. Madsen – Du schreibst Geschichte

Auch diese Krise wird vorübergehen.

> 4. Bosse – Augen zu Musik an

Musik macht einfach alles besser. Augen zu, Musik an und einfach abschalten.

> 5. Finder – Keiner sagt, dass es einfach wird

Im Home-Office hat man auch mal die Zeit, neue Bands kennenzulernen.

Heute gibt es von Manuel Reinhardt was auf die Ohren:

> 1. Secrets Of The Moon – Veronica’s Room

"Veronica’s Room, a place to seek and hide"

> 2. Slipknot – Don’t Get Close

Knüppelharte Handlungsanweisung

> 3. Godsmack – Immune

Die Hymne für alle, die es überstanden haben.

> 4. Sepultura – Spit

Was man gerade nicht tun sollte

> 5. Heaven Shall Burn – Endzeit

...

Heute gibt es von Daniel Hund was auf die Ohren:

> 1. Sven Väth – Dein Schweiß

Den kannst du behalten.

> 2. The Prodigy – Poison

Dann mal her mit dem Heilmittel.

> 3. Felix – It Will Make Me Crazy

Mich macht es das schon eine ganze Weile.

> 4. Rozalla – I Love Music

Weil man durch sie zumindest kurzzeitig alles andere ausblenden kann.

> 5. Energy 52 – Cafe del Mar (Kid Paul Mix)

Der nächste Sonnenuntergang auf Ibiza kommt bestimmt.

Heute gibt es von Susanne Eckl-Gruß was auf die Ohren:

> 1. Hair – Let The Sunshine In

Protest der Hippies gegen den (Vietnam)Krieg – mit Hoffnungsschimmer.

> 2. Bobby Vinton – Mr. Lonely

Sentimental und voll Erinnerung an die Siebziger des letzten Jahrhunderts.

> 3. Rosenstolz – Wenn Du jetzt aufgibst

"Vor Dir der Berg, Du glaubst, Du schaffst es nicht..."

> 4. Nena – Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann

Sagt alles…

> 5. Frank Sinatra – New York, New York

Erinnerung an eine Stadt, die nun wegen Corona still steht

Heute gibt es von Matthias Roth was auf die Ohren:

> 1. John Coltrane – Giant Steps

Weil Ohrwürmer nicht zu ertragen sind in Zeiten wie diesen.

> 2. Händel – Zehn Händel-Opern aus Göttingen (NDR Musik)

Weil man sie zu kennen scheint und sie doch immer neu sind.

> 3. Joni Mitchell – Blue (Album)

Weil Melancholie nur mit wirklich guten traurigen Songs zu bekämpfen ist.

> 4. Joseph Haydn – Streichquartette

Weil Intelligenz die Mutter guter Musik ist.

> 5. Igor Levit – Beethoven-Podcast (BR)

Weil: Der beste Zeitvertreib ist lernen.

Heute gibt es von Christian Altmeier was auf die Ohren:

> 1. Faithless – Insomnia

Endlich mal wieder gut schlafen – das wünschen sich auch in der Corona-Krise viele.

> 2. Honne – No Place Like Home

Gerade jetzt gilt: Es gibt keinen besseren Platz als zu Hause.

> 3. Abba – Ring Ring

Ruf doch mal an: Die sicherste Art, weiterhin in Kontakt zu bleiben.

> 4. Bette Middler - From a Distance

Abstand halten ist das oberste Gebot – mindestens 1,5 Meter.

> 5. Wind – Lass die Sonne in Dein Herz

Das schöne Frühlingswetter lädt zum spazieren, radeln und in den Garten ein.

Heute gibt es von Vanessa Dietz was auf die Ohren:

> 1. The Rembrandts – I’ll Be There For You

Für die Großeltern, gefährdete Menschen und ältere Nachbarn.

> 2. Toto Cutugno – L’italiano

In Gedanken an die zweite Heimat.

> 3. Usher – Moving Mountains

Motivation beim Ausmisten, Sortieren und Großputz.

> 4. Aretha Franklin – I Say a Little Prayer

Wenn gar nichts mehr geht.

> 5. Calum Scott – Dancing On My Own

Funktioniert auch ohne Discotheken und Clubs.

Heute gibt es von Christian Beck was auf die Ohren:

> 1. The Prodigy – Firestarter

Ein Schleifgeräusch für die Ewigkeit. Zum Abreagieren beim Sport perfekt.

> 2. Dream Theater – Octavarium

Für jene, die gerade mehr Zeit haben: 24 Minuten Hörgenuss.

> 3. Iron Maiden – Infinite Dreams

Leider wartet man zur Zeit vergeblich.

> 4. Guns n‘ Roses – Nightrain

Partymusik, die immer für gute Laune sorgt.

> 5. Blind Guardian – Don’t Talk To Strangers

Versteht sich gerade von selbst.

Heute: Sören Sgries

1. Element of Crime – Ein Brot und eine Tüte

Einkaufszettel statt Hamsterkauf.

2. Bummelkasten – Rolltreppenmax

"... und als Souvenir – eine Rolle Klopapier!" Video anschauen!

3. Tim Bendzko – Nur noch kurz die Welt retten

Für alle isolierten Schreibtischhelden.

4. Sarah Connor – Vincent

"... da hilft keine Medizin". Genial: Variante auf Instagram von @diana_brb.

5. Christian Steiffen – Kack Kack Kack Kack Karneval

Grüße in den Kreis Heinsberg – und nach Ischgl. Après-Ski ist ja wie Fasching im Winterkostüm.

Heute gibt es von Reinhard Lask was auf die Ohren

1. Prince – The Future

"It’s just that I’ve seen the future / And boy it’s rough"

2. Front 242 – Rhythm Of Time

"We believe in, we believe in / The future of the human race"

3. New Order – True Faith

"I used to think that the day would never come / I’d see delight in the shade of the morning sun"

4. Gotye – I Feel Better

"I didn’t know what to do / Thinking things could not improve / That’s when you gave me a call"

5. The Alan Parsons Project – Standing on Higher Ground

"I see the world / And I’m looking from a high place / Way above it all"

Heute gibt es von Birgit Sommer was auf die Ohren:

1. Beach Boys – Surfin’ USA

Dieser Song macht automatisch fröhlich.

2. Frank Sinatra und Antônio Carlos Jobim – Girl from Ipanema

Den Bossa Nova hat sich auch Amy Winehouse noch mal vorgenommen.

3. Harry Belafonte – Banana Boat Song

Erinnert an tropische Inselschönheiten, ebenso wie sein "Island in the Sun".

4. Miriam Makeba - Pata Pata

Da hält es niemanden auf seinem Sitz.

5. Louis Prima – Buona sera Signorina

Zum Schluss tanzen wir Rock’n Roll!

Heute gibt es von Klaus Hunzinger was auf die Ohren:

1. Mario Hené – Du stehst am Fenster

Ein melancholischer Titel der LP "Lieber allein, als gemeinsam einsam" .

2. Georges Moustaki – Ma Solitude

Wenn die Einsamkeit in langen Corona-Nächten zur guten Freundin wird...

3. Santana – Hope you’re feeling better

Der Wunsch für alle Corona-Erkrankten zur Genesung.

4. Reinhard Mey – Ich wollte immer mal nach Barbados

Geplant war die Algarve, aber Baltrum wäre jetzt auch ok.

5. Jackson Browne – The Load Out

"Now the seats are all empty"... hoffentlich nicht zu lange leer.

Heute gibt es von Lukas Werthenbach was auf die Ohren:



1. Markus Becker – Hörst du die Regenwürmer husten

Vor einigen Wochen wohl noch in den Skihütten von Ischgl und Co. ein beliebter Hit.

2. Jimmy Cliff – You Can Get It If You Really Want

Ziel derzeit: "es" nicht zu bekommen...

3. Unbekannter Interpret – Zwei Gestalten

Passend besonders der Kinderlied-Refrain: "Und sie schrien nach Klopapier."

4. Bobby McFerrin – Don’t Worry, Be Happy

Der Versuch einer kleinen Aufmunterung.

5. Richard Rodgers & Oscar Hammerstein – You’ll Never Walk Alone

Wirklich allein ist man nie!









Heute gibt es von Matthias Kehl was auf die Ohren:

1. K.I.Z. & Henning May – Hurra die Welt geht unter

Der Soundtrack für ein neues Miteinander.

2. Trettmann & Alli Neumann – Zeit steht

Endlich mal Gelegenheit zum Entschleunigen und Reflektieren.

3. OutKast – So Fresh, So Clean

Hört sich gut beim Duschen, Händewaschen und Desinfizieren.

4. Danger Dan – Nudeln und Klopapier

Die Waren, auf die es die Hamster-Gang gerade besonders abgesehen hat.

5. Westernhagen – Wieder hier

Mit positiven Vibes gegen den Lagerkoller – so lernt man das eigene "Revier" zu schätzen.

Heute gibt es von Benjamin Miltner was auf die Ohren:

> 1. Disturbed – Down With The Sickness

Gegen diese Krankheit sind auch mal härtere Töne von Nöten!

> 2. Simon & Garfunkel – The Sound Of Silence

Das perfekte Lied, um die ungewohnte Stille der Stadt zu genießen.

> 3. Klaus Lage Band – 1000 und eine Nacht

Lassen wir es aktuell nicht auf das 1001. Mal ankommen...

> 4. Air – All I Need

Die Coronakrise zeigt jedem, was für uns wirklich wichtig ist.

> 5. Phil Collins – Against All Odds

Egal wie widrig die Umstände noch werden – wir halten zusammen!

Heute gibt es von Olivia Kaiser was auf die Ohren:

> 1. Gerry & the Pacemakers – You Never Walk Alone

Für alle Fußballfans und als Erinnerung, dass wir da zusammen durch müssen.

> 2. Eric Camen – All By Myself

Weil soziale Distanz das Gebot der Stunde ist.

> 3. Alicia Keys – Empire State Of Mind

Eine musikalische Liebeserklärung an New York City.

> 4. David Bowie – Heroes

Sollte für alle medizinischen Helfer mehrfach pro Tag gespielt werden.

> 5. Aerosmith – I Don’t Want To Miss A Thing

Der Titelsong des Films "Armageddon" steht für Hoffnung.

Heute gibt es von Caroline Schmüser was auf die Ohren:





> 1. Ed Sheeran – Antisocial

Stubenhocker haben nun endlich eine gute Ausrede.







> 2. Britney Spears – Toxic

20 Sekunden dauert der Refrain – ideal zum Mitsummen beim Händewaschen.







> 3. Bruno Mars – The Lazy Song

Wer kann Home-Office auch nicht von Freizeit unterscheiden?







> 4. MC Hammer – U Can’t Touch This

Finger raus aus dem Gesicht – auch wenn’s echt schwerfällt.







> 5. Reinhard Mey – Über den Wolken

Über die gewonnene Freiheit nach der Quarantäne nachdenken.

Heute gibt es von Alexander Wenisch was auf die Ohren:





> 1. R.E.M. – It’s The End Of The World As We Know It

Weil nach Corona nichts mehr so sein wird wie vorher.

> 2. Karat/Peter Maffay – Über sieben Brücken musst du geh’n

Sieben dunkle Jahre übersteh’n? So lange dauert die Krise hoffentlich nicht! Und falls doch...



> 3. Limahl – Never Ending Story

> 4. Frank Sinatra – My Way

… And now the End is Near

> 5. Beatles – The End

Mit dem tröstlichen Mantra-Satz: And in the end / The love you take / Is equal to the love you make

Heute gibt es von Claus Weber was auf die Ohren:





> 1. Tony Marshall – Komm gib mir deine Hand

Auf gar keinen Fall. Ein Lächeln muss jetzt auch mal genügen.





> 2. Wolfgang Petry – Augen zu und durch

Bitte trotzdem wachsam sein und aufeinander aufpassen.





> 3. Peter Alexander – Die kleine Kneipe

Der Sehnsuchtsort, von dem wir vorerst nur träumen können.





> 4. Chris Roberts – Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe

Warum nicht gerade jetzt jemanden anrufen und aufmuntern.





> 5. Ingrid Peters – Komm doch mal rüber

Wir freuen uns schon, wenn wir die Nachbarn wieder einladen können.

Heute gibt es von Carsten Blaue was auf die Ohren:





> 1. Udo Lindenberg – Einer muss den Job ja machen

Für alle in "systemrelevanten" Berufen.

> 2. Pink Floyd – Another Brick in the Wall (Part 2)

Für alle Schüler zum Trost. Und trotzdem: Weiterlernen ist angesagt!





> 3. Dire Straits – So Far Away

Für alle im Homeoffice. Gerade auch für unsere RNZ-Kollegen.





> 4. Billy Joel – New York State Of Mind

Macht es wie Billy! Erfreut euch an der Heimat und lest eure Tageszeitung, also die RNZ!





> 5. Hiss – Fass mich nicht an

Für alle, die glauben, dass 1,5 Meter Abstand auch nach Corona eine gute Idee sind.

Heute gibt es von Ingeborg Salomon was auf die Ohren:

> 1. Reinhard Mey – Manchmal wünscht ich, ich wär mein Hund...

Der Vierpfoter bekommt von Corona nämlich nichts mit.

> 2. Udo Jürgens – Soll ich heute zu dir gehen?

Telefonieren und Co. ist halt nicht das gleiche wie ein Gespräch unter vier Augen.

> 3. Milva – Freiheit in meiner Sprache

Wir sollten nicht vergessen, wie viel Freiheit jeder Einzelne (noch) hat.

> 4. Volker Lechtenbrink– Keiner gewinnt

Durch Corona verlieren wir alle. Hoffentlich nicht gleich das Leben.

> 5. Roy Black – Schön ist es, auf der Welt zu sein

Bitte nicht vergessen: Das Leben geht weiter. Und das ist gut so.

Heute gibt es von Daniel Bräuer was auf die Ohren:

> 1. Fleetwood Mac – Go Your Own Way

Eigentlich ein Song, um die (den) Ex rauszuschmeißen. Aber als Ratschlag dieser Tage sicher auch richtig – jeder geht schön seiner Wege!





> 2. Aynsley Lister – Say Goodbye

Im Quarantäne-Kontext lautet der Kernsatz: "I’m going crazy, you know, I can’t sit still, so I say goodbye…"





> 3. Ash – Orpheus

Einen ganzen Sommer nix tun, in der Sonne rumhängen? "I’m heading for the open road!"





> 4. Dodgy – Good Enough





> 5. Hard-Fi – Hard to Beat

Kein inhaltlicher Bezug hier – aber zwei Titel, die unweigerlich gute Laune machen.

Heute gibt es von Tim Kegel was auf die Ohren:

> 1. Nick Gravenites und John Cipollina – Pride Of Men

Der Protestsong passt irgendwie.







> 2. Red Hot Chilli Peppers – Wet Sand

Ob sich im kryptischen Text ein besonderer Liebesbrief versteckt, weiß nur Anthony Kiedis.





> 3. George Michael – Don’t Let The Sun Go Down On Me

Ganz großes Kino.





> 4. Vasco Rossi – Albachiara

Von Optimismus nur so strotzende Hymne der Jugend Italiens.





> 5. Leonard Cohen – Anthem

Unfassbar böse, grauenvoll witzig und schön – und irgendwie prophetisch.

Heute gibt es von Christopher Menges was auf die Ohren:

1. The Knack – My Sharona

… mamamamy Corona.





2. Scotch – Disco Band

rhythmischer hustet keiner ab.





3. The Clash – London’s Burning

(selbst erklärend ;-)





4. Cindy Lauper – Time after time

... confusion is nothing new, aber alles wird gut.





5. Moloko – The Time is now

... in your arms I feel sunshine und das ist gerade das, wonach ich mich in Zeiten von Social Distancing und Tagen im Nachrichtendauerfeuer am meisten sehne.









Heute gibt es von Benjamin Auber was auf die Ohren:

1. Die Prinzen – Küssen verboten

Sonst sehr gerne, aber Küssen ist in diesen Zeiten bei mir nicht erlaubt.





2. Frank Zander – Captain Starlight

Schnell ab ins Weltall, aber ob wir dort tatsächlich sicherer sind?





3. Moby – Extreme Ways

Extreme und vorher undenkbare Wege gehen, darauf kommt es jetzt an.





4. Perry Como – Papa Loves Mambo

Tanzen geht auch in den eigenen vier Wänden – einfach ausprobieren.





5. Sam Cooke – A Change is Gonna Come

Jede Veränderung bedeutet auch einen kleinen oder großen Neuanfang.









Heute gibt es von Philipp Neumayr was auf die Ohren:

1. The Police – So Lonely

Nie war es so wichtig, gemeinsam alleine zu sein – mit diesem Song geht’s.





2. Black Eyed Peas – Where is the Love

Kein Refrain ist eingängiger – und ruft so schön zur Mitmenschlichkeit auf.





3. Journey – Don’t Stop Believin’

Perfekter Mix aus Pathos und Jetzt-erst-recht. Ein Mutmacher. Ein Lebensretter!





4. Erobique – Urlaub in Italien

Sollte man gerade nicht machen. Aber: Urlaub ist, was in deinem Kopf passiert.





5. Bilderbuch – Checkpoint

"Wir sind so oft gestorben, doch wir sind wieder da" – alles gesagt, oder?

Den Anfang macht Klaus Welzel





> 1. The Police – Don’t Stand So Close To Me

Läuft ganz sicher auch in den Büros des Robert-Koch-Instituts.





> 2. Alice Cooper – Schools Out

In dem 1972er Song des britischen Rockers ist eigentlich alles gesagt.





> 3. Peggy Lee – Fever

Macht fast schon ein bisschen Lust auf eine Infektion.





> 4. Rihanna – Work

Da bekommt das Homework erst so richtig Rhythmus.





> 5. David Sylvian – I Surrender

Natürlich überleben wir die Coronakrise aber es tut gut, das auch in einmal so schön zu hören.