Von Uli Hesse

Ashford. Zum Glück ist Frederick Forsyth wieder ein guter Stoff unter die Finger gekommen, sodass auch nach seinem 80. Geburtstag ein neuer Forsyth erscheint: "The Fox". Am 20. September kommt das Buch auf Englisch heraus; sein 18. Buch, über einen jungen Hacker, der die Server von Pentagon und CIA geknackt hat. Wie alle seine Bücher beruht auch dieses auf einer wahren Geschichte: Der Fall des britischen Teenagers Lauri Love, der am Asperger-Syndrom leidet, inspirierte ihn.

Mit 18 ging er zur Royal Air Force und trainierte als damals jüngster Pilot. Doch nach zwei Jahren machte er seinen Kindheitstraum wahr und wurde Auslandskorrespondent; erst für die Nachrichtenagentur Reuters und später für die BBC in Frankreich, Nigeria und der DDR.

In Paris beobachtete er die Unruhen gegen die Unterstützung von Präsident Charles de Gaulle für Algeriens Unabhängigkeit. Als er Jahre später nach seiner Zeit als Kriegskorrespondent aus Afrika zurückkehrte, regte ihn dies zu seinem Erstlingswerk "Der Schakal" (1971) an, der zweimal verfilmt wurde. Er handelt von einem fiktiven Attentat auf de Gaulle durch einen Profimörder im Auftrag einer Untergrundorganisation.

Andere Bestseller wie "Die Akte Odessa" folgten - immer eine spannende Mischung aus Fiktion und Realität, detailreich recherchiert und sehr überzeugend in ihrer Beschreibung von internationalen Machenschaften. Über 70 Millionen hat er inzwischen verkauft.

Was damals keiner wusste: Forsyth arbeitete für den britischen Geheimdienst. Erst in seinen Memoiren "Outsider" (2015) outete er sich - 55, 60 Jahre später: "Es gibt kein Ostdeutschland, keine Stasi, keinen KGB, keine Sowjetunion mehr, also wem schadet es noch?"

Zwar wurde er nicht bezahlt, aber er profitierte von guten Verbindungen zum MI6: Er legte ihnen Romanentwürfe vor, um sicherzugehen, dass er nicht sensible Details preisgab. Manchmal bekam er sie mit Anmerkungen und unterstrichenen Absätzen zurück - so vermied er es, im "Vierten Protokoll" genau zu schildern, wie man eine Atomwaffe auslöst.

Alle Schauplätze hat er bereist, manchmal unter Lebensgefahr. Selbst eine Recherchereise nach Guinea-Bissau für seinen Roman "Cobra" entpuppte sich als Abenteuer: Kurz nach seiner Ankunft detonierte eine Bombe 500 Meter weiter, der Präsident wurde mit Macheten zu Tode gehackt. Der frühere Kriegskorrespondent erinnerte sich: "Grenzen und Flughäfen wurden sofort geschlossen, also hatte ich eine absolut exklusive Meldung. Das macht Spaß mit 71."