Von Simon Scherer

Heidelberg. Elisabeth Brauß bleibt dem Frauenbad treu. Denn auch im nächsten After-Work-Konzert kam ein Solist in das Privileg ihrer einfühlsamen Klavierbegleitung. Diesmal Klarinettist Han Kim. Der sympathische und redefreudige Koreaner tat auch alles dafür, die Faszination seines Instruments an keinem vorbeiziehen zu lassen. Mit Erfolg.

So vielseitig wird die Klarinette nämlich selten an einem Abend präsentiert. Angefangen mit Jean Françaix, dessen "Tema con variazioni" seinem Enkel zugedacht war, wo kindliche Spielereien wie in einer Momentaufnahme eingefangen waren. Aus unschuldigen Schemata wurde allerdings auch ausgebrochen: mit federleichtem Klangideal, wendigen Fingern und pickfeinem Zungenstoß.

Dank frechen Vorschlägen, launischen Beschleunigungen und plötzlicher Kehrtwende in elegische Langsamkeit bot das kurzweilige Unterhaltung auf hohem Niveau.

Für Luigi Bassis Konzertfantasie über "Rigoletto"-Motive tischte bereits Brauß Operndramatik par excellence auf. Kims weit ausholenden Bögen und selbst Spitzentöne ausfüllender Sanglichkeit standen einem schmachtenden Opernsänger in nichts nach. Gelungen war übrigens auch das Arrangement.

Nicht fehlen durfte natürlich eine Komposition vom "Frühlings"-Stammkomponist Jörg Widmann. Eine Solo-Fantasie, die auf stimmige Weise unterschiedlichste Klangmöglichkeiten miteinander verknüpfte: Mehrklänge, Triller mit Minimalhöhen, verzerrte Glissandi oder Atemvibrato. Unablässig wurde hier zwischen allerlei Ideen gesprungen, was auch mal ins Jazzige mündete. Besonders einprägsam war ein authentisches Klarinetten-Jammern.

Mit Brahms’ 1. Sonate f-Moll folgte ein wahres Juwel, das bei Kim zunächst allerdings etwas zügig und weniger aufreibend interpretiert wurde. Äußerst schnell wurde hier abphrasiert. Die Dringlichkeit der Aussagekraft nahm jedoch zu, und gerade das Aufeinanderprallen der Gegengewichte Klavier sowie Klarinette machte op. 120,1 zu einer grandios psychologisierenden Angelegenheit.

Das ungemein berührende Andante stieg hingegen nicht allzu tief in die Seelenforschung ein, sondern begann vom ersten Ton an mit der Besänftigung. Einen kompletten Szenenwechsel bescherten Kims Zugaben, wo er genauso im Klezmer-Genre oder Jeanjean-Etüden glänzte. Das schaffen nicht viele.