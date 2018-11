Von Wolfgang Nierlin

Mannheim/Heidelberg. Im Titelvorspann des Films werden Büstenhalter von Hand ausgewaschen. Weil das in Zeitlupe geschieht und die Gesichter der Frauen dabei verträumt wirken, gewinnt dieses Tun eine kontemplative Sinnlichkeit. Überhaupt liegt über diesen Szenen ein erotischer Zauber, der aus der Faszination für Farben und Muster und Seifenwasser resultiert.

Nur auf den ersten Blick steht das im Kontrast zur alten Lokomotive, die kurz darauf, sorgsam gehegt, ihr Depot verlässt. Wenn sich dann der namenlose Zugführer mit seinem Gütertransport durch die weite, von Bergen gesäumte Landschaft schlängelt, gesellt sich zur unterschwelligen Erotik noch ein Gefühl der Freiheit. Umso enger und bedrohlicher wird die Szenerie schließlich, wenn sich die Lok mitten durch einen kleinen, verwunschenen Ort bewegt und bei dieser Gelegenheit nicht nur, aber vor allem einen BH von einer über die Schienen gespannten Wäscheleine aufspießt.

Im skurrilen dörflichen Mikrokosmos mit seinen typisierten Figuren und ritualisierten Abläufen gehört das durchaus zur Alltagsnormalität. Wie aus der Zeit gefallen und zugleich ganz in ihrem Element, tragen diese Menschen märchenhafte Züge und den Anhauch ferner Idyllen in sich. Dazu passt, dass Veit Helmer die Geschichte seines ebenso warmherzigen wie humorvollen Festival-Films "Vom Lokführer, der die Liebe suchte…" nahezu stumm erzählt und sich dabei auf die Kraft seiner sorgfältig komponierten Bilder und Töne verlässt. So unterhält uns etwa der pantomimisch begabte Denis Lavant, der den Kollegen des einsamen Protagonisten spielt, in einer besonders schönen Szene mit einer speziellen Art von "Maschinenmusik".

​Foto: Neue Visionen Filmverleih

Zum skurrilen Humor gesellt sich, ähnlich wie in den wesensverwandten Filmen des Niederländers Jos Stelling, ein leicht melancholischer Unterton. Weil das "damenlose" Kleidungsstück die Phantasie und die Liebessehnsucht des Lokführers entzündet, begibt sich dieser auf die Suche nach jener schönen Unbekannten, die - so muss man wohl sagen - zum himmelblauen BH passt.

Mit allerlei Tricks und Finten geht er von Tür zu Tür, wird dabei abwechselnd abgewiesen, begehrt und verjagt und erlebt dabei ein Abenteuer voller Verwechslungen und Missverständnisse. Bis er am Ende, nach vielen gescheiterten Versuchen, sein Glück dort findet, wo er es nicht vermutet hätte.