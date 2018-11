Von Stefan Otto

Heidelberg. Wer in Skandinavien oder auch andernorts in den sternenklaren Himmel schaut und was er sieht, auf sich wirken lässt, kann auf die sonderbarsten Gedanken kommen. Der Betrachter kann Ehrfurcht verspüren, Trost, aber auch Angst empfinden oder die Neugier geweckt sehen. Der norwegische Film "Kometen", der in der Reihe Internationale Newcomer-Entdeckungen läuft, beginnt mit einem solchen Moment.

Der achtjährige Gustav und sein Vater Peder blicken in den nächtlichen Himmel. "Wenn ich einmal nicht mehr da sein sollte, kannst du dir mich als einen Kometen in der Milchstraße vorstellen, der aus dem All auf dich heruntersieht", meint der Vater. Als Peder dann tatsächlich verschwunden ist, nimmt Gustav also an, Außerirdische hätten ihn mitgenommen. Schließlich haben er und sein Vater auch mal ein Ufo gesichtet.

Sternengucker Bill unterstützt Gustavs Hoffnung, weiß aber auch, es wird über ein Jahrzehnt dauern, bis jener Komet, der den Vater angeblich mitgenommen hat, wieder in Erdnähe auftaucht. In dem zum Teil humorvoll, zum Teil lakonisch erzählten Film ist die Zeit bald reif. Wir folgen dem inzwischen 18-jährigen Gustav. Die Rückkehr des Vaters steht bevor: "Papa wird ein paar Tagen zu Hause sein." Gustav kauft seiner Mutter ein Kleid, damit sie gut aussieht, wenn er kommt. Er selbst geht zum Friseur, genauer gesagt zur Tochter einer Friseurin, die zwar nicht unbedingt die Haare schneiden kann, dafür aber bald seine Freundin wird. Als Charlotte ihn küsst, gesteht er, er sei noch nie zuvor geküsst worden, und sie erklärt: "Das liegt daran, dass du mit Ufos spielst."

Science-Fiction-Filme, Raumschiffe, fremde Planeten und Aliens sind beim sozial- und gesellschaftskritisch ausgerichteten Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg eher selten zu sehen. "Kometen", das Debüt des Norwegers Bard Rossevold, ist vielleicht auch gar keiner. Es sei ein Abenteuerfilm, meint der Regisseur selbst zurückhaltend. Dabei sieht es schon nach Science-Fiction aus, wenn wir einem Kometen im All begegnen, laut und gleißend hell ein Meteoritenschauer niedergeht oder wenn Ufologe Bill allerhand technisches Gerät auf eine Lichtung im Wald verfrachtet, um mit Laserstrahlen und Tonsignalen ein Ufo zur Landung zu animieren.

Gleichermaßen ist "Kometen" jedoch das Coming-of-Age-Drama eines Jungen, der ohne Vater aufgewachsen ist. Gustav musste für sich eine plausible Erklärung finden, weshalb sein Daddy so plötzlich verschwunden ist. Die Nachbarn glaubten, Peder hätte sich das Leben genommen, und Gustavs Mutter verrät plötzlich, der Vater habe seinerzeit eine Postkarte geschickt, auf der er mitgeteilt hat, dass er die Familie verlässt.

Der erwachsene Gustav will jedoch seine Hoffnung nicht aufgeben, den Vater wiederfinden, den er als Kind liebte, sei es auf extraterrestrischen oder durchaus irdischen Pfaden. "Um die Türen zur Vergangenheit schließen zu können, muss man sie zuerst öffnen. Wenn du das nicht tust, wird die Vergangenheit dich verfolgen", erklärt Bard Rossevold, der auf der Insel Valderoy an der Westküste Norwegens aufgewachsen ist.

Er selbst habe bislang kein Ufo gesichtet, berichtet der 37-Jährige. Als er zehn Jahre alt gewesen sei, habe er jedoch einmal angenommen, eines entdeckt zu haben, bis sich herausstellte, dass es wohl doch nur ein Satellit war. Mit etwas Glück gebe es in Norwegen aber die Polarlichter zu sehen. "Ich habe also keine Erfahrung, aber wir haben viel recherchiert", erzählt er von den Vorbereitungen zum Film. So habe er sich mehrfach mit den Leuten einer norwegischen Einrichtung getroffen, die Meldungen über außergewöhnliche Himmelsphänomene prüfen.

