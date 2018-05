Mannheim. (dpa-lsw) Das Filmfestival Mannheim-Heidelberg startet am 9. November mit insgesamt 58 Filmbeiträgen in den beiden Nachbarstätten an Rhein und Neckar. In diesem Jahr wird der ungarischer Filmregisseur István Szabó mit dem «Master of Cinema Award» geehrt.

Das größte Filmfestival in Baden-Württemberg zieht nach Angaben der Veranstalter jährlich etwa 60.000 Besucher an. Das Newcomer-Festival hat sich in den 66 Jahren seines Bestehens darauf spezialisiert, Filme neuer Regisseure zu zeigen. Bei den Filmbeiträgen muss es sich daher in der Regel um Premieren handeln.