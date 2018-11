Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Früher war mehr Lametta, würde Opa Hoppenstedt alias Loriot vielleicht nörgeln. Und in der Tat ist der Kirchheimer Messplatz nicht die super-sexy Location für das 67. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg. Doch die Veranstalter haben ihr Bestes getan, die drei Zelte in eindrucksvolles rotes Licht zu tauchen, die Straßenbahnhaltestelle ist vor der Tür und Parkplätze gibt es reichlich. Festivaldirektor Michael Kötz war bei der Eröffnung am Donnerstag Abend strahlender Laune, und den Auftaktfilm "Tazzeka" bedachte das Publikum mit begeistertem Applaus. Die Premiere in Kirchheim war also gelungen.

Kötz, seit 27 Jahren Festivalchef, erinnerte an dessen wechselvolle Geschichte, vor allem an das Jahr 1993. Da waren die Kassen der Stadt Mannheim, damals alleiniger Veranstalter, nämlich leer und es drohte das Aus. Doch Heidelbergs Oberbürgermeisterin Beate Weber signalisierte Zustimmung und brachte eine Kooperation der beiden Städte auf den Weg. "Das ist weltweit einmalig", so Kötz. Die so Gelobte saß mit Ehemann Götz Schuerholz in der ersten Reihe, mit viel Begeisterung begrüßt von ehemaligen und amtierenden Stadträten sowie mit Wangenküsschen von ihrem Nachfolger, Eckart Würzner.

Besonders spannend wird für das Festival wieder das Jahr 2020, denn es wird das erste unter neuer Leitung sein; Kötz will sich dann ausschließlich auf das Internationale Filmfestival Ludwigshafen konzentrieren. Gesucht wird deshalb eine "Persönlichkeit, die das Festival Mannheim-Heidelberg in die Zukunft führt", so der 67-Jährige. OB Würzner machte in seiner Begrüßungsrede deutlich, wie wichtig es sei, ein klares Zeichen zu setzen für Mitmenschlichkeit und gegen Ausgrenzung. Genau dieses Statement geben auch die 55 Filme aus 38 Ländern ab, die in den beiden Kinozelten in Heidelberg sowie in Mannheim im Stadthaus und im Kino Atlantis bis 25. November gezeigt werden.

Unter den Produzenten und Regisseuren der Newcomer-Filme sind auffallend viele Frauen, darunter auch Axelle Hutchings die den Eröffnungsfilm "Tazzeka" produziert hat. In elf Tagen können die Zuschauer mit den Filmen um die Welt reisen und miterleben, wie der Alltag von Menschen in anderen Kulturen aussieht. "Wir haben Filme ausgesucht, die authentisch sind und nicht nur gefällig", erläuterte Michael Kötz die Kriterien der Jury.

Der französisch-marokkanische Eröffnungsfilm "Tazzeka" zeigt diese Authentizität am Beispiel von Elias, einfühlsam gespielt von Madi Belem. Der lebt in dem kleinen Nest Tazzeka in Marokko und träumt von einem Leben als Gourmet-Koch in Paris. Doch als er endlich dort angekommen ist - ohne Aufenthaltserlaubnis und ständig in Geldnot - scheint sein Traum in weiter Ferne. Doch Elias schafft es, einen Zipfel vom Glück zu erhaschen (siehe RNZ vom Donnerstag). Alle Filme werden in Originalsprache gezeigt, bei "Tazzeka" also Französisch und marokkanisches Arabisch, dazu gab es deutsche Über- und englische Untertitel.

Nach 90 Minuten hatten die Zuschauer so viele schöne Bilder aus der Welt der Kochkunst gesehen, dass Vielen das Wasser im Munde zusammenlief. Glücklicherweise gibt es beim Filmfestival immer Leckeres zu essen und zu trinken, und so mancher mag sein Couscous mit ganz neuem Bewusstsein verspeist haben.

Info: www.iffmh.de