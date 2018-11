Von Stefan Otto

Mannheim/Heidelberg. Bekannt ist sie in erster Linie als Schauspielerin. Sheri Hagen ist aber auch Filmemacherin: Autorin, Produzentin und Regisseurin in Personalunion. "Fenster Blau" ist der zweite Spielfilm, den sie geschrieben, produziert und inszeniert hat. Beim Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg läuft das herbe, vorwiegend in schwarz-weiß und blau gehaltene Drama in der Reihe Internationale Newcomer-Entdeckungen.

Ihr erster Kinofilm "Auf den zweiten Blick" gewann beim Internationalen Filmfest Emden-Norderney einen "Schreibtisch am Meer". Dass "Fenster Blau" nun neben Berlin auf der Ostfriesischen spielt, hat damit zu tun. "Mit dem Preis im Gepäck habe ich ’Muttermale Fenster Blau’ mit nach Norderney genommen, um mich dort von der Nordsee mit all ihrer Schönheit und Rauheit inspirieren zu lassen", berichtet Hagen. Ihr Film, der den originalen Titel nur etwas verkürzt, basiert auf Motiven des 2012 uraufgeführten Theaterstückes von Sasha Marianna Salzmann. "Ich las das Stück und ich wurde die Figuren nicht mehr los. Sie blieben an mir haften", erklärt Hagen. Hagen hat den Schauplatz nach Deutschland verlegt.

Ljöscha (Emilio Sakraya) reist nach Norderney zu seinem Großvater (Dietrich Hollinderbäumer), der ihn nur ungern empfängt: mit der Aufforderung "Verpiss dich!" und Gewehrschüssen, die den ungebetenen Besucher fernhalten sollen. Sein Enkel, auf der Suche nach dem Vater, lässt jedoch nicht locker. In einer Berliner Wohnung erleben wir in einem anderen Erzählstrang Lena (Kristin Hunold) und Leo (Marko Dyrlich). Er schnitzt, sie malt, nennt ihn "Papa" und sie lieben sich. "Es ist eine perfide Liebesbeziehung", erläutert die in Nigeria geborene und in Hamburg aufgewachsene Filmemacherin.

