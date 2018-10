Von Harald Raab

Mannheim/Heidelberg. Es steht viel auf dem Spiel: Das 67. Internationale Filmfestival Mannheim Heidelberg könnte das vorletzte einer zu Ende gehenden Ära mit ausschließlich Newcomer-Filmen sein. Es könnte aber auch eine Demonstration für die Kraft der Filmkunst im Rhein-Neckar-Raum mit weltweiter Strahlkraft werden. Denn ein massiver Zuschauerandrang müsste die Politiker in Mannheim, Heidelberg und in der Landesregierung überzeugen, dass das Format mit fast globalem Alleinstellungsmerkmal, dass dieser Leitstern am Kinohimmel erhalten werden muss.

Nur unter zwei Voraussetzungen ist das möglich: Es muss mehr Geld in das kulturelle Highlight gesteckt werden. Die bisher 1,2 Millionen Euro sind viel zu wenig. Und es muss ein Nachfolger, eine Nachfolgerin in der Festivalleitung gefunden werden, der/die so viel Power, Erfahrung und internationale Vernetzung mitbringt, wie sie der seit 27 Jahren mit ästhetischem Spürsinn und humanistischem Engagement amtierende Direktor Michael Kötz vorweisen kann. Der kampfeslustige und oft unbequeme Fachmann alter Schule zieht sich zurück, um sich nur noch dem Festival des deutschen Films in Ludwigshafen zu widmen.

Gezeigt werden 45 Filme aus 25 Ländern, plus zehn Kinderfilme, ausgewählt aus 800 Werken, streng nach Qualität kuratiert. Auch 18 Regisseurinnen zeigen ihre Sicht auf die Welt. In der Sparte Newcomer Competition laufen 15 Filme, darunter eine internationale, drei europäische und elf deutsche Premieren. Im Bereich International Discoveries sind 27 Filme zu sehen, dabei eine internationale, drei europäische und vier deutsche Premieren. In der internationalen Jury für den Grand Newcomer Award wirken mit: Maria Monserrat Sánchez Soler (Mexiko), Michel Demopoulos (Griechenland) und Liane Jessen (Spielfilm-Verantwortliche des Hessischen Rundfunks).

Eröffnet wird das Festival in einer Galavorführung in Heidelberg mit der französisch/marokkanischen Koproduktion "Tazzeka". Anwesend werden sein der Regisseur Jean-Philippe Gaud, die Produzentin Axelle Hutchings und die Hauptdarsteller Madi Belem und Adama Diop. Festspieldirektor Kötz verspricht: "Die Auswahl des Eröffnungsfilms steht für eines der großen Themen des diesjährigen Festivals. Ein lebensbejahender, fröhlicher Film über Heimat und Fremde - und ganz nebenbei - eine Hommage an die Kunst der Küche." Flucht und Lebensumstände unter schwierigen gesellschaftlichen Bedingungen macht Direktor Kötz als weitere große Thementrends bei den Nachwuchsregisseuren aus. Im weitesten Sinn sei bei den Newcomern zu erkennen, dass die Filmerzählungen weg von der persönlichen Nabelschau und hin zum gesellschaftspolitischen Bewusstsein gehen.

Da geht es um Kinderpower, mit der in Indien bessere Lebensbedingungen erkämpft werden, um Frauen im Terrorkosmos des Islamischen Staates, um einen australischen Soldaten, der nach Afghanistan zurückkehrt, wo er als Angehöriger der Interventionstruppen getötet hat, um die Wirkung von Rockmusik in Kabul, um die Dokumentation von Elend und Gewalt in Südamerika, um das Überleben in russisch-ukrainischen Kampfzonen, um eine Satire auf die gefräßige Industrialisierung in China oder um die Isolation in einer deutschen Kleinfamilie.

Alles spannende Themen von gesellschaftlicher Relevanz, die in Mannheim und Heidelberg verhandelt werden - und allesamt keine braven Autorenfilme nach gehabtem Muster.

Das Internationale Filmfestival Mann-heim-Heidelberg ist das siebendälteste der Welt. Es hält wie kaum ein zweites die Filmkunst hoch, während die globale Unterhaltungsindustrie den größten Teil der wie Pilze aus dem Boden schießenden Festivals längst fest im Griff hat.

Ob in Hamburg oder München: Man zeigt Bekanntes und Bewährtes, scheut das Risiko und ist mehr oder weniger nur noch Promotion für das ganz große Filmgeschäft, lädt Stars aus Hollywood ein und vergibt hoch dotierte Preise, möglichst auch an Produzenten. Ob Cannes oder Venedig - in Mannheim werden dreimal so viele Newcomer-Filme gezeigt. Dieser Kulturauftrag darf nicht leichtsinnig aufs Spiel gesetzt werden.

Info: Das diesjährige Festival-Programm soll erst ab dem 28. Oktober hier online stehen. Spielorte sind in Heidelberg zum ersten Mal auf dem Messplatz (Kirchheimer Weg) und in Mannheim altbewährt das Stadthaus (N1, am Paradeplatz). Vorverkauf in Heidelberg: Info-Point Theaterstraße/Ecke Hauptstraße), in Mannheim: Info-Point auf dem Paradeplatz, vom 2. bis 24. November. Bei den Spielorten gibt es zudem Kassen.