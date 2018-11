Von Stefan Otto

Mannheim/Heidelberg. "Die Auswahl des Eröffnungsfilms steht für eines der großen Themen des diesjährigen Festivals: Ein lebensbejahender, fröhlicher Film über Heimat und Fremde wird gezeigt - und ganz nebenbei eine Hommage an die Kunst die Küche", erklärt Festivaldirektor Michael Kötz. "Tazzeka" heißt der Film nach dem marokkanischen Dorf, in dem er spielt. Mit ihm wird am heutigen Donnerstagend das 67. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg auf dem Heidelberger Messplatz eröffnet.

Tazzeka liegt im gleichnamigen Nationalpark im Mittleren Atlas, und es sieht dort ganz anders aus, als man sich das Land vielleicht vorstellen mag. Wir sind ganz weit weg von der Sahara, weit entfernt aber auch von den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla, die immer dann in den Nachrichten auftauchen, wenn eine größere Anzahl afrikanischer Migranten versucht, die Grenzzäune zu überwinden. Das Land ist fruchtbar, die Landschaft grün, durch die der Junge seinen Esel zieht. Fast eine Idylle, so scheint es, doch Elias (Madi Belem) ist mit seinen Gedanken ganz woanders, nämlich bei exquisiten Leckerbissen, Muscheln an Kaviar, Bressehuhn mit Zitrone oder glasierten Macarons aus Isfahan, von denen er in den Rezepten eines französischen Meisterkochs gelesen hat. Sein Berufsziel scheint vorgezeichnet, sein Radius aber auch, wenn er, inzwischen erwachsen geworden, Koch in Youssefs kleinem Dorfbistro bleibt.

Elias’ Sehnsucht gilt der gehobenen Kochkunst und der Stadt Paris, in der sie dem Vernehmen nach praktiziert wird. Frankreich war jedoch bereits das unerreichbare Ziel seines älteren Bruders Marouane, der auf dem Fluchtweg dorthin ums Leben gekommen ist. "Solange ich lebe, geht Elias nicht", stellt die Großmutter daher fest. Als jedoch selbst seine Cousine Salma (Ouidad Elma) das Dorf verlässt, hält auch Elias nichts mehr. Später in Paris, lebt er das Leben eines Illegalen, arbeitet als Tagelöhner auf dem Bau, bis sein Kollege Souleymane (Adama Diop) in ihm die Leidenschaft fürs Kochen neu entfacht.

Wie in den vergangenen Jahren eröffnet mit "Tazzeka" abermals eine französische Koproduktion das Festival, das in diesem Jahr 55 Filme aus insgesamt 28 Ländern zeigt. Der Schauplatz von "Tazzeka", der einzigen afrikanischen Produktion im Programm, bleibt über weite Strecken Marokko, doch der Film gewinnt eigentlich erst an Kraft, sobald Elias in Paris ankommt. Wenn auch nicht völlig vorhersehbar, ist die kulinarische Komödie bis dahin, wie ihre Hauptfigur, viel zu brav. Gourmetköche und Feinschmecker mögen es anders sehen, aber schließlich rückt erst in der letzten halben Stunde, die doch dringlichere Flüchtlingsproblematik und das Leben der illegalen nordafrikanischen Einwanderer in Europa in den Vordergrund und wird nicht mehr, wie bis dahin, von Rezepten und Zutatenlisten, von Blicken in Töpfe und auf Teller verstellt. "Tazzeka" ist ein Film nach vielfach bewährtem Rezept und bis auf die Landschaft, die er zeigt, und die Schauspieler, die er vorstellt, ganz ohne unbekannte Zutaten.

Info: Termine in Heidelberg (Messplatz): heutiger Donnerstag um 20 Uhr, am 17. 11. um 19 Uhr. Im Stadthaus Mannheim am 16. 11. um 20 Uhr, am 18. 11. um 19 Uhr, am 22. 11. um 14 Uhr.