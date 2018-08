2500 Besucher kamen am Eröffnungsabend auf die Parkinsel, um Filme zu sehen, zu plaudern und am Rhein einen lauschigen Sommerabend zu genießen. Foto: Sebastian Weindel

Von Ingeborg Salomon

Ludwigshafen. Wir wollen zum Filmfestival auf die Parkinsel in Ludwigshafen, und das möglichst entspannt. Bei 34 Grad im Schatten brauchen wir nach einem Arbeitstag keinen weiteren Stress. Auto war letztes Jahr, da sind wir fast zu spät gekommen, weil die Autobahn ein einziger Stau war. Aber wir sind ja lernfähig. Also besteigen wir

> Um 17.42 Uhr am Heidelberger Hauptbahnhof die S-Bahn nach Ludwigshafen. Die hat nur fünf Minuten Verspätung, von der Haltestelle Ludwigshafen Mitte bringt uns der Shuttle-Bus bis fast an die Fußgängerbrücke, noch zehn Minuten Fußweg, dann sind wir da - zusammen mit 2500 weiteren Gästen.

> Um 18.30 Uhr beginnt die Suche nach den zurückgelegten Karten, und als wir die in der Hand haben, reihen wir uns brav in die Schlange vor Zelt 1 - und warten.

> Um 19 Uhr soll es eigentlich losgehen, aber erst um 19.20 Uhr beginnt der Einlass. Im Zelt ist es (noch) angenehm klimatisiert, doch wer schlau ist, hat einen Fächer mitgebracht. Nach 20 Minuten ist der ziemlich nützlich.

> Um 19.30 Uhr begrüßt Festivalleiter Michael Kötz sehr charmant die Gäste. "Wir waren noch nie pünktlich, Sie würden ja die Welt nicht mehr verstehen, wenn wir es heute wären." Dann folgt eine lange Liste Prominenter und Sponsoren, denen es zu danken gilt. Nachdem das samt Begrüßungsworten u.a. von Ludwigshafens neuer OB Jutta Steinruck - die das Ludwigshafener Filmfestival etwas vollmundig in eine Reihe stellt mit Berlin, Cannes und Venedig - abgearbeitet ist, hält Kötz eine Laudatio auf die "Faszination der bewegten Bilder". Die Besucher in Zelt 2 hören das leider nicht, die Technik streikt. Bis zum Filmbeginn ist das Problem behoben, später spendiert Kötz allen Getränkegutscheine als Wiedergutmachung. Eine nette Geste. Dann bittet er das Team des Eröffnungsfilms "Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?" auf die Bühne.

> Um 19.50 Uhr gibt es begeisterten Applaus für Meret Becker, die den Kampf mit der Bundesbahn gewonnen hat, und sich sichtlich freut, "hier am See, also am Wasser, also wie heißt das Ding noch? Okay, am Rhein" zu sein. Ihre Filmtochter Annalee Ranft ist ebenfalls kein bisschen schüchtern, obwohl es "mein erster richtig langer Film ist", wie sie sagt. Diese Erfahrung teilt der Teenager mit Regisseurin Kerstin Polte: "Es ist für mich ein Traum, meinen Film hier zu präsentieren". Corinna Harfouch lässt sich entschuldigen, sie dreht in Malmö.

Herzliche Wiedersehensfreude: Schauspielerin Meret Becker umarmt einen Kollegen. Foto: Sebastian Weindel

> Um 20.05 Uhr könnte jetzt eigentlich der Film beginnen, aber da der Beamer überhitzt ist - wen wundert’s? - bittet Kötz um zwei Minuten Geduld. Aus denen werden dann 15, etliche Besucher verlassen das Zelt, um sich etwas zu trinken zu holen, der Rest fasst sich in Geduld.

> Um 20.20 Uhr geht’s dann wirklich los und Poltes Film "Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?" begeistert von der ersten bis zur letzten seiner 94 Minuten. In der fantasievollen, fantastischen und ziemlich schrägen Geschichte von einer Familie, deren Leben aus den Fugen ist, brillieren Corinna Harfouch als Charlotte, die ihren Mann Paul (Karl Kranzkowski) nach genau 37 Jahren, 5 Monaten und 21 Tagen Ehe satthat und einfach an der Autobahnraststätte "vergisst". Mit ihrer altklugen Enkelin Jo macht sie sich auf den Weg, um mal bei Gott nachzufragen, ob sich aus ihrem Leben noch etwas machen lässt. Paul trifft inzwischen die unkonventionelle Truckerin, gespielt von Sabine Timoteo, die im Leben seiner Tochter Alex (Meret Becker) noch eine größere Rolle spielen wird. Schließlich landen alle am Meer bei dem ominösen Horster. Der ist so etwas Ähnliches wie Gott, allerdings nicht lieb, sondern eher hilflos. Bruno Cathomas spielt ihn hinreißend, am liebsten würde der Zuschauer sofort einen Dialog mit ihm beginnen. Der ehemüden Charlotte erklärt er beiläufig, dass sie und Paul keineswegs füreinander bestimmt gewesen seien, er habe da lediglich eine depressive Phase gehabt. Ein Happy End kann es so natürlich nicht geben, und die Titelfrage bleibt unbeantwortet. Doch auch der traurige Schluss feiert das Leben, dessen Zerbrechlichkeit dem Zuschauer einmal mehr bewusst wird. Ein Extralob verdient die Musik, Johannes Gwisdek und Meret Becker haben Großartiges geleistet.

> Um 21.50 Uhr gibt es begeisterten Applaus für "einen der schönsten Filme des Jahres", wie Michael Kötz befand. Das Publikum strömt ins Freie und schnappt nach Luft. Glücklicherweise war der Film so packend, dass sich der sinkende Sauerstoff-Gehalt und das Bedürfnis nach einem kühlen Getränk erst jetzt unangenehm bemerkbar machen.

> Um 22 Uhr gehen Freaks zum Nachgespräch mit der Filmcrew ins Zelt direkt am Rheinufer, wo sich eine muntere Diskussion entspinnt. Die überwiegende Mehrheit der Besucher sucht sich ein Plätzchen im Freien und genießt superleckeres Essen und Getränke. Die Speisekarte wurde deutlich erweitert, auch Vegetarier und Veganer kommen auf ihre Kosten. Bei jetzt angenehmen Temperaturen lässt sich so der Sommer genießen, obwohl die großen Platanen schon ziemlich nach Herbst aussehen und der Rhein braungrau vor sich hindümpelt. Man könnte ewig so sitzen, doch da wir auf die S-Bahn angewiesen sind, brechen wir kurz nach 23 Uhr auf, schlendern die Rheinpromenade entlang, freuen uns über den Fast-Vollmond und erreichen wieder den Berliner Platz.

> Um 23.32 Uhr soll die S-Bahn kommen; sie hat wieder exakt fünf Minuten Verspätung. Geschenkt. Wir sind in 25 Minuten am Heidelberger Hauptbahnhof und besteigen unsere Fahrräder.

> Um 0.30 Uhr sind wir zuhause. Schön war’s, echtes Wohlfühlkino. Machen wir bald wieder, ist ja noch Zeit bis 9. September.

Info: "Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?" läuft noch am heutigen Freitag und am 1.9. um 18 Uhr sowie am 26.8. um 14 Uhr und am 9.9. um 22 Uhr. Alle Filme unter www.fflu.de.