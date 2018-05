Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Golden schimmert die glitzernde Folie der Isolierdecke im Wind. Sie ist zum Symbol geworden für die vielen Flüchtlinge, die in den vergangenen Jahren aus dem Mittelmeer gerettet wurden. Ihre erschöpften Körper sprechen vom Mut der Verzweiflung und von einer Hoffnung, die sich nur für wenige erfüllt. "Du musst erst dein Leben riskieren, um ins Paradies zu kommen", heißt es dazu einmal in Markus Imhoofs bewegendem Film "Eldorado". Geschickt verknüpft der renommierte Schweizer Regisseur darin das komplexe Thema gegenwärtiger Migration und Flucht mit einer einschneidenden, lange nachwirkenden Episode seiner eigenen Kindheit.

Denn am Ende des Zweiten Weltkriegs nimmt seine Familie im Rahmen der Kinderhilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes für kurze Zeit ein achtjähriges italienisches Mädchen auf, dessen Vater vermutlich tot und dessen Mutter krank ist. Der kleine Markus freundet sich mit der älteren, unterernährten Giovanna an. Später schreiben sie sich noch Briefe, doch irgendwann verstummt die Freundin - zu verstehen als dramatische Folge ihrer materiellen Not - für immer.

Markus Imhoof wollte diese sehr persönliche Geschichte zunächst für sich behalten. Doch jetzt ist sie "zum Herz des Films" geworden, wie er bei seinem Besuch im Heidelberger Gloria-Kino dem Publikum verrät. Im Zuge der Recherchen für sein Projekt und im Gespräch mit seinem Produzenten Thomas Kufus sei die Notwendigkeit, Privates und Öffentliches miteinander zu verbinden, immer deutlicher geworden. Das Flüchtlingsthema sei längst nicht erledigt.

Mit kleinem Team und unter schwierigen Drehbedingungen hat sich Imhoof deshalb zwischen September 2014 und Mai 2016 auf den Weg gemacht, um die gefährlichen Wege der Geflüchteten zu dokumentieren. Von der dramatischen Seenotrettung im Rahmen der "Operation Mare Nostrum", über die komplizierten Registrierungsprozeduren, überfüllte italienische Auffanglager und illegale Ghettos bis hin zu den behördlichen Entscheidern, gewährt er uns Einblicke in weitgehend unbekannte Prozeduren und konfrontiert uns und dabei mit menschlichen Schicksalen.

Zum zentralen Anliegen wird dem 1941 in Winterthur geborenen Imhoof, dessen Verwandtschaft über den ganzen Erdball verstreut lebt, deshalb die Frage: "Wie kommen wir vom Ich zum Wir?" Dass unsere Wohlstandsgesellschaft die Fluchtgründe vieler verarmter Menschen, die sie jetzt abzuwehren suche, selbst produziere, gehört zu den unangenehmen Wahrheiten unserer Lebensweise.

"Wenn es nur noch ums Haben geht, verliert man das Sein", gibt der Regisseur zu bedenken. Trotz allem habe er sich seinen Glauben an das Unmögliche bewahrt. Am Ende des aufschlussreichen Abends steht deshalb sein Plädoyer für eine Art "globale Empathie". "Es muss ein Wir entstehen", fordert Imhoof nachdrücklich. Sein sehr sehenswerter Film "Eldorado" leistet dazu einen wichtigen Beitrag.

Info: Heidelberg, Gloria: täglich 17 Uhr.