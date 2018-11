Von Monika Frank

Ludwigshafen. Amir Kapoor, Sohn pakistanischer Einwanderer, bietet ein hervorragendes Beispiel perfekt gelungener Integration. Als Anwalt einer renommierten New Yorker Kanzlei kann er sich die teuerste Wohnung und die schicksten Hemden leisten, ist mit einer protestantischen Amerikanerin verheiratet, hat mit dem Islam nichts mehr am Hut und fühlt sich auch den familiären Traditionen seines Herkunftslandes längst entwachsen.

Selbst äußerste Anpassung schützt im Amerika des Patriot Acts nach dem Anschlag auf das World Trade Center jedoch nicht davor, sehr schnell in den Verdacht terroristischer Absichten zu geraten, wenn die Vita einen muslimischen Hintergrund hat. Welch entscheidenden Anteil am Anwachsen von Misstrauen und Hass auf das Fremde darüber hinaus die tief wurzelnden Konflikte sozial mehr oder weniger benachteiligter Gruppen untereinander haben, will Ayad Akhtar in seinem mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Debütstück "Geächtet" aufzeigen, das in der Inszenierung von Antoine Uitdehaag für das Residenztheater München bei den Festspielen Ludwigshafen zu sehen war.

Das geschickt konstruierte Spiel in der ausgetüftelten Konstellation möglichst konträr skizzierter Figuren hat Witz und Biss und ist thematisch auch für die Verhältnisse hierzulande hochaktuell. Momme Röhrbeins elegantes Bühnen-Loft mit täuschend echtem Ausblick auf die Hochhäuser von Manhattan liefert den passenden Hintergrund zu den geschliffenen Rede-Duellen der gut aufgelegten Schauspieler-Riege, wobei die Regie vor allem darauf achtet, die Mechanik des Stücks reibungslos am Laufen zu halten. Handwerklich ist das alles vom Feinsten, hinterlässt aber dennoch bei der Aufführung im Pfalzbau den Eindruck, dem Text nicht entschieden genug auf den Grund gegangen zu sein. Bijan Zamani überzeugt als selbstbewusster Aufsteiger Amir, den der Freundschaftsdienst für einen Imam völlig unerwartet zu Fall bringt. Sein Neffe Abe (Philip Dechamps) und seine Frau Emily (Nora Buzalka) hatten ihn dazu überredet, sich vor Gericht für den Geistlichen einzusetzen, weil dieser zu Unrecht beschuldigt werde, terroristische Vereinigungen finanziell unterstützt zu haben. Emily ist Malerin, in ihren jüngsten Bildern ließ sie sich von der ornamentalen Schönheit islamischer Kunst inspirieren und hofft nun auf die Fürsprache des jüdisch-amerikanischen Ausstellungskurators Isaac (Götz Schulte), den sie zusammen mit dessen afro-amerikanischer Frau Jory (Lara-Sophie Milagro) zum Abendessen eingeladen hat.

Jory, Amirs Arbeitskollegin, weiß bereits, dass Amir wegen der Unterstützung des Imams bei den Bossen der jüdischen Kanzlei in Ungnade gefallen ist. Alles, was er sich für seine Karriere erhoffte, wurde ihr übertragen. Es bleibt nicht die einzige bittere Wahrheit, die der zunehmend vom Small Talk zur heftigen politischen Auseinandersetzung eskalierende Abend Amir beschert.

Dazu kommt Emilys Geständnis, ihn - wenn auch nur ein bitter bereutes einziges Mal - mit Isaac betrogen zu haben. Da schlägt er zu, wie es auch manch weißer Mann in so einer Situation täte. Doch Amir stammt aus Pakistan und bestätigt damit, dass er wohl doch nicht aus seiner angestammten Haut schlüpfen kann.