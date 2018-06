Von Heribert Vogt

Frankfurt. Splitterfasernackt steht der gehetzte Fernand am Ende auf der Bühne - aber da hat er nicht nur seine Kleider, sondern auch seine Gefühle eingebüßt. In der Farce "Klotz am Bein" (1894) des französischen Vaudeville-Autors Georges Feydeau, die in der Inszenierung von Roger Vontobel am Schauspiel Frankfurt Premiere hatte, ist die Liebe keineswegs ein "seltsames Spiel".

Sie "kommt und geht" auch nicht romantisch "von einem zum andern", wie einst Connie Francis sang. Vielmehr wird die Liebe hier durch die Maschinerie der Marktgesetze zur Ware gestanzt und bleibt in den Mechanismen zwischen Angebot und Nachfrage auf der Strecke.

Auf der Bühne von Olaf Altmann sind die Menschen von irgendeinem größeren Apparat umgeben. Die rechteckige Spielfläche ist von Wänden aus dicht und bühnenhoch straff gespannten Kunststoffschnüren umrandet. Da draußen ist eine fremde künstliche Welt: Will man hinaus oder hinein, muss man die Schnüre auseinanderspreizen, oder man prallt wie eine Flipperkugel von ihnen zurück in dieses elastische Gefängnis.

Denn die Figuren sind dort tatsächlich gefangen, vor allem durch die Macht des Geldes. Sie ist am Ende des 19. Jahrhunderts überall auf dem Vormarsch und macht auch vor der Liebe nicht halt.

Das führt zu absurdesten Situationen mit irrwitzigen Menschen, die an der Schwelle zur Moderne mit der völligen Ökonomisierung des Lebens konfrontiert sind und sehen müssen, wie sie über die Runden kommen.

Eine deutliche Sprache spricht der Kostümmix von Ellen Hofmann, der neben einem Anflug von Feudalismus vom wohlhabenden Bürgertum kündet. Aber tatsächlich droht bereits der Absturz ins Bodenlose, und die Gefährdeten lassen keine Verrenkung aus, um noch irgendeinen Halt zu ergattern.

Da glaubt die Chanson-Sängerin Lucette (Claude De Demo) den etwas windigen Fernand (Max Mayer) zu lieben und umgekehrt. Aber Fernand will auch die reiche Viviane (Friederike Ott) heiraten, um sein Schäfchen ins Trockene zu bringen.

Und dabei ist die Sängerin nur ein "Klotz am Bein". Zugleich braucht Lucettes Ex-Gatte (Sebastian Reiß) deren Geld für den gemeinsamen Sohn. Dagegen hat der heißblütige General Irrigua (Heiko Raulin) zwar Geld, kann aber trotzdem nicht bei Lucette landen.

In dieser Gemengelage türmen sich rasch Missverständnisse, Verwechslungen und Beinahe-Kollisionen, die auch die übrigen Beteiligten in den grotesken Gesellschaftstanz um das Goldene Kalb des Geldes ziehen (Anna Kubin, Altine Emini, Katharina Linder, Matthias Redlhammer, Peter Schröder und Stefan Graf). Die oft maschinell wirkende Klangkulisse für die messerscharf konturierten Figuren wird beigesteuert von Keith O’Brien (Musik).

So locker-flockig komödiantisch wie historisch der Abend zunächst auch daherkommt, so wird doch zunehmend klar, dass der aberwitzige Reigen genauestens abgezirkelt ist und diese Menschen der Industriellen Revolution wie in einem mechanistischen Marionettentheater zappeln. Und auf diese Weise wird die Aufführung aktuell aufgeladen: Waren vor über hundert Jahren die mächtigen alten Industrien beherrschend, so sind es im Internetzeitalter virtuelle Welten und Künstliche Intelligenz. Zum Beispiel kann Letztere das heutige Liebesleben ganz direkt fernsteuern, wenn es etwa heißt: "Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship." Und auch heute fühlen sich viele Menschen verunsichert.

Begeisterter Beifall für ein frühsommerlich abgründiges Theater. Und vielleicht ein Vorgeschmack auf die diesjährigen Nibelungen-Festspiele in Worms, bei denen Roger Vontobel "Siegfrieds Erben" inszeniert.

Info: Termine: 3., 6., 11., 14., 15., 18., 20. Juni, www.schauspielfranfurt.de