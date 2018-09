Dieses Bild zeigt Ré Soupault 1939 in Hammamet. In Tunesien lebt sie mit ihrem Mann Philippe und arbeitet als Journalistin, Schriftstellerin und Fotografin. 1943 verlassen beide Nordafrika und gehen in die USA. Foto: Ré Soupault; © 2018 VG Bild-Kunst/Manfred Metzner