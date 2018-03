Heidelberg. (kö) Bugge Wesseltoft liebt nicht nur harte Beats, die er am Keyboard und Laptop erzeugt, er hat auch viel Sinn für wohlig Romantisches am Klavier. Mit Letzterem gastierte der norwegische Keyboarder und Produzent nun bei "Enjoy Jazz" im Mannheimer Modehaus Engelhorn.

Vor 20 Jahren hat Wesseltoft sein überaus erfolgreiches Album "It’s snowing on my piano" eingespielt, mit skandinavischen Weihnachtsliedern. Daran knüpfte er nun an mit seinem aktuellen Album "Everybody loves angels". Einen ruhigen Gegenpol gegen die laute Welt draußen zu formen, hat sich der Pianist vorgenommen. Bekannte Popsongs und Choräle, die Welt der Engel vorzugsweise, hat er sich einverleibt und in ruhevolle Eigenversionen gebracht. Hat sie aus der lauten Welt in die Stille und Innerlichkeit gebracht. Tief versunken war sein Spiel am Flügel nun auch in Mannheim. So wurde der sonst so wuselige Verkaufsraum des Modehauses zu einem abendlichen Ort der stillen Einkehr. Die Zeit schien still zu stehen in seinem Spiel, wenn er den Klängen nachlauschte, ihnen nachträumte. Wie in "Bridge over troubled water", womit er den Abend eröffnete. In verträumten Variationen breitete er alle Songs des Abends aus, und bisweilen steigerte er sie hymnisch hoch wie diesen Opener von Simon & Garfunkel.

Bachs hoffnungsvoller Trauerchoral "Wenn ich einmal soll scheiden" aus der "Matthäuspassion" hatte er gleichfalls im Programm: Den stillen Ausdruck weitete er dadurch, dass er das ruhevolle Tempo flexibel dehnte, innehielt und wieder weiter fließen ließ. Kleinodhaft und verspielt waren seine Variationen: keine großen pianistischen Künste, sondern schlicht und minimalistisch im Gestus und ganz fokussiert auf eine ruhevolle Botschaft. Wobei die Schlichtheit erst die Tiefe bestärkte. Jeder Song aber erhielt in Wesseltofts Versionen eigene Nuancen und Färbungen.

Cat Stevens’ "Morning has broken" oder Dylans "Blowin in the wind" und einige weitere Songs erfuhren die gleiche pianistische Innigkeit. Und auch Songs, die nicht auf der Platte eingespielt wurden, stellte er vor, darunter "Message in a bottle" von Sting. Spielerisch vergnügte Variationen schuf er daraus.

Den Beatles-Klassiker "Let it be" spielte er am Ende. Garniert mit extravaganten Akkordverbindungen. Beim Spiel konnte der Pianist schon mal romantisch schwärmen, gedankentief-balladesk, und ließ dieses Schwärmen auch visuell spüren. Für den großen Applaus bedankte er sich mit einer Zugabe eines alten Jazz-Klassikers: "Moon River", schön und still am Flügel ausgesungen.