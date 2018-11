Von Franz Schneider

Heidelberg. Zwei Jazzfans beim Kräutertee und was daraus wurde: Sowohl Ella Fitzgerald als auch Thelonious Monk wären 2017 hundert Jahre alt geworden. Persönlich begegnet sind sie sich jedoch nie. Volker Doberstein und Rainer Kern arrangierten einen Text, der die beiden zueinander in Bezug setzt, da sich an ihnen zeigt, auf welche Weise die Kunst mit dem Leben unvereinbar ist oder wie der Jazz einen unheilbar befällt. Im Rahmen der Matineen von Enjoy Jazz kam es nun bei SAS Heidelberg zur inszenierten Lesung mit ein wenig Musik von der Videoleinwand, bei ausverkauftem Haarlass und wohlwollender Zustimmung des Publikums.

Lange suchte man nach einer Schauspielerin, die einem Ella Fitzgerald nahe bringen konnte, und fand Simone Müller vom Deutschen Nationaltheater Weimar, demnächst auch im "Tatort". Olaf Weißenberg, "local hero" des Theaters Heidelberg durfte sich an Thelonious Monk abarbeiten. Die zwei bildeten entsprechend den Vorbildern ein akzentuiert gegensätzliches Paar, waren bei der eher ungewöhnlichen Aufgabe bestens bei der Sache, vermieden peinliche Überidentifikation und hatten darum auch ihren Spaß an ihrem Jazz-Thing.

Bei der Beschreibung der Charaktere der Jazzgrößen Fitzgerald und Monk muss man sich davor hüten, sich im Anekdotischen gnadenlos zu überbieten. Denn insbesondere das Leben und die künstlerischen Arbeitsmethoden von Thelonious Monk, dem Pianisten mit der flachen Haltung der Finger und Mitbegründer des Bepop, offenbaren eine Fundgrube an Kuriositäten, entsprungen einem Dasein aus Genialität, Rausch und Psychose, aber auch Unverständnis und Rassismus.

Auch Ella Fitzgerald hatte damit ihre Erfahrungen gemacht, blieb in ihrer ruhmreichen Karriere einsam und bescheiden, litt lange darunter, keine Blues-Sängerin zu sein. Die später so lebensbejahende "First Lady of Song" war nicht nur in ihrer Jugend von Selbstzweifeln geplagt, der schweigsame Monk provozierte dagegen permanent sein Umfeld.

Diesbezüglich breiteten Volker Doberstein und Rainer Kern eine Menge Material aus, das nicht nur einen wahren Jazzer begeistern musste. Aber sie beließen es nicht dabei: Sie begannen mit einer wunderbar tiefschürfenden Reflexion darüber, wie die Kunst auf das Leben eines Künstlers sich auswirkt, dann wagten sie es dazu, den Jazz mit der Poesie in Verbindung zu setzen, Monk und Mörike: "Auf einen Klavierspieler". Text-montage wurde hier zur Kunstform von eigener ästhetischer Qualität. Das bitte möge der Liebhaber begriffen haben, wenn er bei aller Magie des Jazz trotzdem lieber auf sich aufpassen soll.