Heidelberg. Frauen im Jazz sind so selten, wie Frauen auf Lehrstühlen deutscher Universitäten, Frauen als Ministerpräsidentinnen, in Vorstandsetagen oder Aufsichtsräten. Ist ihre Unterrepräsentation also ein allgemeines gesellschaftliches Problem, liegt es an den patriarchalen Strukturen oder sind Frauen die weniger begabten Musikerinnen in einer Musikwelt der "männlichen Energie"? Rainer Kern, Leiter des laufenden Enjoy-Jazz-Festivals, gibt Antworten.

Herr Kern, beim Enjoy Jazz-Festival achteten Sie besonders darauf, Musikerinnen einzuladen. Haben Sie auch mal daran gedacht, ausschließlich Band-Leaderinnen einzuladen, wie das in Essen beim Peng-Festival geschehen ist?

Daran habe ich auch schon gedacht, finde das ein spannendes Konzept, die Idee der Kolleginnen als Signal und Denkanstoß sehr wichtig, da solch ein Ansatz sicher auf ein großes Feedback stößt, gerade weil es eben noch nicht Normalität ist, dass wir eine gendergerechte Repräsentation in den Programmen der großen Kulturfestivals vorfinden. Für meine eigene Arbeit, mein Festival kann ich Ihnen sagen, dass wir von jeher einen gehörigen Anteil von Künstlerinnen im Programm haben - eben weil es viele sehr gute Musikerinnen im Jazz gibt - auch wenn sie zahlenmäßig immer noch unterrepräsentiert sind.

Nach welchen Auswahlkriterien gehen Sie vor? Sie werden ja nicht alle Musikerinnen persönlich kennen.

Natürlich kenne ich nicht alle Musikerinnen persönlich, wie ich auch nicht zwingend alle Musiker persönlich kenne, bevor ich sie einlade. Aber wenn ich Künstlerinnen oder Künstler einlade, dann habe ich entweder selbst jemanden für mich neu entdeckt oder einen Tipp etwa von befreundeten Musikerinnen oder Musikern, Plattenfirmen oder Agenturen bekommen - und mich danach intensiv mit dem Werk auseinandergesetzt. Und an diesem Punkt spielt das Geschlecht überhaupt keine Rolle. Hierbei geht es mir um die individuelle Qualität und die künstlerische Aussage.

Bei Jam-Sessions betreten so gut wie nie Frauen die Bühne. Haben die Männer ihnen das Selbstbewusstsein ausgetrieben?

Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Darüber könnte nur eine Erhebung gesichert Aufschluss geben. Ich hoffe nicht, dass es so ist. Vielleicht ist die Jam-Session ein männliches, aber auch ein veraltetes und zu uninteressantes Format. Viele Jazzmusikerinnen, mit denen ich arbeite, möchten gerne länder- und genreübergreifende Projekte realisieren.

Der Jazz, steckt nach Aussage der Dozentin für Jazzgesang, Anja Ritterbusch, "voller männlicher Energie": Können da Frauen überhaupt mithalten?

Für mich ist das eher eine Frage der Verhältnisse, eine Frage von Strukturen, die historisch gewachsen sind und ja nicht nur in der Musik, sondern in vielen Teilen unserer Gesellschaft die Unterrepräsentation von Frauen reproduzieren. Bei Enjoy Jazz jedenfalls waren die Frauen bis dieses Jahr in der Überzahl, derzeit sind zum ersten Mal seit der Gründung nicht mehr Frauen als Männer im Festivalteam.

Die Jazzstudie 2016 der Universität Hildesheim hat gezeigt, dass es in der deutschen Jazz-Szene etwa 80 Prozent Männer und lediglich 20 Prozent Frauen gibt. Von diesen 20 Prozent sind nur wenige Instrumentalistinnen. Warum wollen die meisten Frauen nur singen?

Darüber kann ich nur spekulieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, wie auf Frauen im Jazz geschaut wird. Auch glaube ich, dass es mit dem Konzept und den Strukturen der Jazz-Hochschulen zu tun hat. Mir werden diese von unterschiedlicher Seite - auch von Lehrenden - als sehr verkrustet, tradiert, weder zukunftsweisend noch zukunftssicher beschrieben. Möglicherweise fehlen da Zutaten, die modernere Ausbildungskonzepte - wie bei der Popakademie in Mannheim - erfolgreicher machen.

Fehlt es ihnen an weiblichen Vorbildern?

Das kann ich nicht sehen. Es gibt eine große Auswahl an potenziellen Vorbildern. Und da müssen wir gar nicht weit schauen. Nehmen Sie die diesjährige Ausgabe des Enjoy Jazz Festivals. Carla Bley - eine wahnsinnig tolle Musikerin, zugleich beeindruckende Pianistin und Komponistin, politisch engagiert, von Kritik wie Publikum gleichermaßen geliebt - und mit 83 Jahren noch auf der Bühne. Die US-amerikanische Keyboarderin Liz Kosack, Trägerin des SWR-Jazzpreises 2019 sowie die langjährige Freundin unseres Festivals, Lokalmatadorin und herausragende Saxofonistin Alexandra Lehmler, die sich mit ihrem neuen Programm für Europa einsetzt. Oder die wundervolle Eleni Karaindrou, Pianistin und Komponistin, die unser diesjähriges Festival beschließt. In ihrer Heimat Griechenland ist sie ein Superstar und ich bin sehr glücklich, das wir diese große Künstlerin für unser Abschlusskonzert am 16. November im Mannheimer Nationaltheater gewinnen konnten.

Welche Initiativen gibt es in Deutschland um Frauen im Jazz zu fördern?

Die anfangs erwähnte Arbeit der Macherinnen des Peng-Festivals stellt eine öffentlichkeitswirksame Initiative dar, die das Thema weiter ins Bewusstsein rücken kann. Auch die Einstellung einer Gleichstellungsbeauftragten bei der Union deutscher Jazzmusiker e.V. in diesem Jahr halte ich für begrüßenswert. Die Keychange-Intiative, bei der sich Festivals und Musikorganisationen selbstverpflichten, bis zum Jahr 2022 zu einer gendergerechten Programmgestaltung zu kommen, halte ich für eine sehr gute Idee - da machen wir mit.

Wenn ich mir die entsprechenden Institutionen anschaue, dann ist von Genderisierung nichts zu spüren. Da gibt es die Union Deutscher Jazzmusiker. Fängt ein Umdenken nicht auch mit der Sprache an?

Das sehe ich allerdings genau so, die Sprache ist als Spiegel von Gesellschaft für einen Prozess des Umdenkens und Umstrukturierens ein wichtiges Vehikel. Aus diesem Grund gendern wir bei Enjoy Jazz konsequent. Ich habe nie verstanden, warum eine gendergerechte Sprache nicht einfach von allen - Verwaltungen, Universitäten, bei Reden usw. - umgesetzt wird, statt dagegen anzukämpfen als gelte es, eine große Errungenschaft zu verlieren. Es ist doch kein großes Ding. Die Begründung mit dem sogenannten "generischen Maskulinum" ist großer Quatsch und kann hoffentlich niemand ernst nehmen.

Die Vorkämpferinnen

Terri Lyne Carrington. Foto: zg

> Die Schlagzeugerin: Terri Lyne Carrington

Terri Lyne Carrington ist das Gesicht des modernen, weiblichen Jazz. Die 53-jährige amerikanische Jazz-Schlagzeugerin, Komponistin und Produzentin, unterrichtet am Berklee College of Music und betreibt ein eigenes Musiklabel. Bereits als Kind spielte Carrington mit Jazz-Legenden wie Dizzy Gillespie oder Oscar Peterson. Der Jazzautor Scott Yanow bezeichnete sie als "eine der ersten wichtigen Schlagzeugerinnen im Jazz." Sie ist aber auch für ihre offenen Worte bekannt und engagiert sich für eine bessere Situation der Frauen - in der Musik und darüber hinaus.

Irene Schweizer. Foto: zg

> Freejazz-Pionierin: Irene Schweizer

Irene Schweizer, geboren 1941, in Schaffhausen gilt als Pionierin des Jazz. Die Schlagzeugerin und Pianistin spielte schon immer gegen jede Norm. Bekannt wurde sie als Begründerin des Free Jazz in Europa. Als Kind lernte sie noch an der Handorgel spielen und brachte sich autodidaktisch mit zwölf das Klavier- und eben das Schlagzeugspielen bei. Professionell angefangen hat sie in einer Dixielandband - als Drummerin. Später feierte sie als Pianistin internationale Erfolge. Die engagierte Feministin macht weltweit auf sich aufmerksam.

Barbara Thompson. Foto: Henkel

Barbara Thompson ist nicht nur als "Member of the Order of the British Empire" ausgezeichnet, die britische Fusion- und Jazz-Saxophonistin, Flötistin und Komponistin feierte mit ihrer eigenen Band und vor allem als Mitbegründerin des "United Jazz und Rock Ensembles" Erfolge. Thompson,1944 in Oxford geboren, war die einzige Frau in dieser "Band der Bandleader". Die zweifache Mutter zog sich 2001 wegen ihrer Parkinson-Krankheit als aktive Saxophonistin zurück, war dann nur noch als Komponisten tätig. 2014 konnte sie mit Hilfe eines neuen Medikamentes wieder live auftreten.

Norah Jones. Foto: dpa

Norah Jones versteht es, auch junge Menschen zu begeistern. Die 40-jährige Tochter von Ravi Shankar begeistert als Soul- und Jazz-Sängerin ebenso, wie als Pianistin und Songwriterin. Bislang hat sie mehr als 32,5 Millionen Tonträger verkauft. Für ihr Album "Come Away With Me" erhielt sie fünf Grammys. Bereits während ihrer Schulzeit erhielt sie Preise für ihren Gesang und ihre Kompositionen. An der University of North Texas und studierte sie Jazzpiano. Jones’ Halbschwester Anoushka Shankar war bereits viel umjubelter Gast beim Enjoy-Jazz-Festival.

Kathrin Lemke. Foto: Schindelback

Nicht unerwähnt bleiben sollen auch zwei erfolgreiche Jazzerinnen aus der Region. Kathrin Lemke, 1971 in Heidelberg geboren, gründet mit "JazzXclamation" ihre eigene Band. Die studierte Instrumentalpädagogin spielte Altsaxophon, Bassklarinette und Querflöte. Sie starb 2016 an Krebs. Anke Helfrich ist in Weinheim aufgewachsen, ging mit ihrem Trio international auf Tournee. Die Pianistin und Komponistin lehrt an der Mannheimer Hochschule für Musik und am Hoch’s Konservatorium in Frankfurt.