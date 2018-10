Von Franz Schneider

Mannheim/Heidelberg. Vermutlich sind sich die beiden nie begegnet, ziemlich sicher sogar. Vielleicht kamen sie sich geografisch in den späten 70ern am nächsten, Nina Simone live in Paris, Marlene Dietrich dort schon im Bett. Spekulieren kann kreativ machen.

Jedenfalls gebar das Charisma der beiden Ikonen die Entdeckung ihrer Ähnlichkeit in ihrer Verschiedenheit. Inszeniert als multimediale szenische Lesung wurde sie Ereignis bei Enjoy Jazz, uraufgeführt im tikk-Theater. Rainer Kern entwickelte das Konzept, die Texte jedoch verfasste Volker Doberstein, einer der besten Jazz-Kenner der Region. Eine Idee, die bereits mit der Konfrontation von Ella Fitzgerald und Thelonious Monk Erfolg hatte.

Mit Nina Simone und Marlene Dietrich hat sich die Matinee zur Abendveranstaltung emanzipiert. Das liegt auch an der Live-Musik, die hinzu kam. Eine Untertreibung, wenn man weiß, dass der Georgier aus Mannheim, Paata Demurishvili, zu Gast war, der Mann, der dem Neckar den Jazz lehrt. Ein paar Akkorde und das kuschelige tikk im Karlstorbahnhof begann zu schwingen.

Als es darum ging, Nina Simones Anfänge als einsames Wunderkind, ihrem Kampf um Anerkennung ihrer Kunst als "black classical music", ihrem desaströses Privatleben und ihrem körperlichen Verfall zu einer Stimme zu verhelfen, entschied man sich für Sheila Eckhardt vom Theater Heidelberg. Denn sie sieht ganz anders aus als die berühmte Sängerin, das schuf eine Distanz, aus der sie performative Kraft schöpfte.

Jazzlehrstunde und Minikonzert

So auch bei Simone Müller vom Deutschen Nationaltheater Weimar. Schön klangvoll und mit Augenzwinkern belebte sie Marlene Dietrichs Inszenierung der Unnahbarkeit, bei der sich selbst der Sex verflüchtigt. Doch es blieb nicht bei der Sprache, es kam Gesang hinzu. Simone Müller interpretierte wunderbar ausdrucksstark Jacques Brel, Sheila Eckhart fügte dem ihr rau angehauchtes "I put a spell on you" bei. Eine vermeintliche Jazzlehrstunde wurde zu einem Minikonzert.

Wobei Volker Dobersteins Text sich wunderbar geschliffen anhörte und auch der skurrilen Pointe sich nicht verweigerte. Oder wussten Sie, dass Marlene Dietrich sich ihrer Wangenknochen wegen gleich vier Backenzähne hat ziehen lassen?

Wichtiger jedoch war es, zu hören wie sich sein Text nicht nur beim Schicksal der beiden großen Damen aufhält, sondern eine große musikhistorische Klammer auseinander biegt, die auch das politische Engagement der beiden erfasst. Der Einstieg in den Abend mit dem Verweis auf die völlig verunglückte propagandistische Jazz-Diplomatie, Konzerten von meist schwarzen Jazz-Musikern im kommunistischen Osten, erweist sich dabei als genialer Kunstgriff.

So wurde einem nicht zuletzt verständlich gemacht, was Jazz sein kann: Protest und Glamour, getragen von Menschen, deren Leben, man nicht nur im Fall Simone und Dietrich als "nicht glücklich, aber geglückt" begreifen kann.