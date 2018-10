Ludwigshafen. (MR) Die ersten zehn Minuten passiert nichts Aufregendes. Ein eintaktiges 6/8-Motiv wird schier endlos wiederholt. Im Tempo zügig, harmonisch wenig komplex, ist es eben nur ein Motiv. Man beobachtet die Zeit beim Vergehen, wie bei Philip Glass oder Steve Reich: Und lässt sich fallen in diesen warmen, gleichmäßigen Fluss aus Tönen. Das ist die Minimal Music der 1960er Jahre. Dann aber wird die Melodik atonal, geräuschhaft. Pappe oder Folie sirren über den Saiten.

Das Klavierduo Kaja Draksler und Eve Risser (die Erste trägt derzeit einen Bubikopf, die zweite längeres Haar) wurde von Rainer Kern und seinem Team beim Ljubljana-Jazzfestival entdeckt und sofort für Enjoy Jazz engagiert: Die Besucher im BASF-Gesellschaftshaus in Ludwigshafen, wo das Duo an zwei Flügeln gastierte, brauchten eine gewisse Weile, um sich an das ungewöhnliche musikalische Konzept der beiden Pianistinnen zu gewöhnen. Denn zwei Klaviere ohne Rhythm-Section: Ist das schon eine Jazz-Formation?

Aber dann spürte man den Sog, der von diesen Klängen ausgeht schon beim ersten Stück mit dem Titel "Dusk, Mystery". Neben einer weiteren Komposition vom ersten gemeinsamen Album der beiden Künstlerinnen gab es drei Improvisationen, bei denen Draksler/Risser häufig in die Saiten griffen, diese mit Metallgegenständen oder Papier präparierten oder sie mit diversen Schlägeln bearbeiteten - mehr Perkussionistinnen als Pianistinnen. Ein weiteres Stück stammte von Carla Bley, das ein sehr fragmentiertes Thema frei variierte.

Groove oder melodische Entwicklungen interessieren die beiden Pianistinnen offenbar wenig, dafür aber Klänge aus dem tiefen Inneren des Instruments. Die Französin Risser und die Slowenin Draksler begannen bei klassischem Musikstudium früh mit dem Jazz, aber auch mit experimentellen Stilen. Ihre Klangforschungen bringen Sounds hervor, die man nicht unbedingt mit 176 Tasten verbindet, und ihr musikalisches Denken ist der Neuen Musik ebenso verpflichtet wie gewagteren Formen des Jazz: Ein Abend also, der Offenheit in jeder Richtung forderte und zurecht viel Applaus bekam.