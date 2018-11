Von Peter Wiest

Heidelberg. So viel ist sicher: Solch ein frenetisches und vollkommen aus sich herausgehendes Publikum gab es bei keinem anderen der in diesem Jahr insgesamt 73 Konzerte des Enjoy-Jazz-Festivals. Denn während die gestandenen älteren Gäste oben auf der Tribüne sitzen und sowohl über die Musik als auch über das, was da vor der Bühne abgeht, nur noch staunen, steppt unten in der Heidelberger Stadthalle der Bär - wie man es in diesem Haus lange nicht erlebt hat.

Vielleicht sitzt ja da oben der eine oder andere, der sich noch erinnern kann an die schrillen spitzen Schreie und das beinahe infernalische Gejohle, als in den 60er Jahren die Beatles auftraten - genau so hört es sich an und sieht es aus, was da unten im Saal abgeht beim Abschlusskonzert des diesjährigen Festivals. Besser erinnern können sich allerdings die meisten der überwiegend jungen bis sehr jungen Konzertbesucher an den ersten Auftritt, den die in kürzester Zeit schon fast legendär gewordene libanesische Band Mashrou‘ Leila vor zwei Jahren zur Eröffnung des Festivals ebenfalls in der Stadthalle hatte, und bei dem die Stimmung, damals noch überraschend, ebenfalls vollkommen überbordete.

Wer diese Gruppe einmal live erlebt hat, kommt anscheinend immer wieder, wenn sie unterwegs ist - und das nicht nur in Heidelberg, sondern mittlerweile rund um den halben Erdball. Da spielt es denn auch fast keine Rolle, dass das Programm, das die fünf Jungs aus Beirut an diesem Abend mitgebracht hatten, musikalisch fast völlig identisch ist mit dem von damals - eher im Gegenteil.

Es ist tatsächlich faszinierend, was abgeht auf der Bühne, wenn diese Band so richtig loslegt. Musikalisch sind Mashrou‘ Leila (was so viel bedeutet wie "Nächtliches Projekt") in vielerlei Hinsicht Grenzgänger beziehungsweise Grenz-Überschreiter. Sie haben eine perfekte Mischung gefunden aus westlicher Independent-Musik, teilweise mit satten und fetten Rock-Einschlägen, auf der einen und aus mehr oder minder typischen arabischen Klängen und Tönen auf der anderen Seite.

Und sie schaffen es, dies zu einem vollkommen eigenen Klangbild zu formen - Fusion im besten Sinne des Wortes. Vor einem soliden Schlagzeug und einem wummernden und rhythmisch herrlich wabernden Bass sowie einer überwiegend eher als Rhythmusinstrument dienenden Gitarre, dabei immer wieder unterlegt mit melodiösen Keyboard-Klängen, brilliert mit Haig Papazian ein Geiger, der sein Instrument in allen Facetten und je nach Bedarf weinen, heulen, kreischen, manchmal jodeln lassen oder es einfach nur wunderschön und ganz zart streicheln kann - je nach Bedarf.

Doch über allem schwebt dann diese wirklich einmalige und unnachahmliche Stimme des Sängers Hamed Sinno, dessen Texte zwar kaum jemand im Publikum versteht - was aber nichts schadet. Um so mehr kann man sich stattdessen auf die wundervollen Melodiebögen und die allumfassenden gesanglichen Facetten konzentrieren. Da stört es sogar so gut wie überhaupt nicht, dass die Musik an diesem Abend eigentlich ziemlich übersteuert und tatsächlich viel zu laut ist…

Hinzu kommt, dass Hamed Sinno es vom ersten Moment an schafft, den direkten Draht zum Publikum zu finden - und auf der Bühne mit seinen teils wahnwitzigen Verrenkungen und seinem irrsingen Gehüpfe der perfekte Einheizer ist. Ja: Ein kleines bisschen wirkt der charismatische Mann da vorne irgendwie fast wie weiland Freddy Mercury - und ist und bleibt dabei doch immer unverkennbar er selbst.

Dass Mashrou‘ Leila auch glühende Verfechter sind eines Plädoyers gegen Rassismus jeglicher Art und sich insbesondere einsetzen für LGBT-Rechte, also die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender, wird sowohl durch die erklärenden Ansagen von Hamed Sinno als auch durch die auf ihre Art mehr als beeindruckenden und sehenswerten Videos auf der riesigen Leinwand hinter der Band klar. Da braucht der Geiger den Sänger gar nicht erst auf der Bühne heftig zu umwerben - auch wenn sich die beiden dieses Späßchen zwischendurch mal nicht nehmen lassen.

So wird das Konzert neben dem musikalischen Erlebnis auch zu einem starken Plädoyer für Liberalität und Toleranz in jeder Hinsicht: In musikalischer sowieso, aber auch insbesondere im zwischenmenschlichen Bereich. Und das passt dann auch wieder: Ist dies doch ein Anliegen, dem sich auch Enjoy Jazz seit vielen Jahren verschrieben hat.

Rundum Applaus also: Für einen wahrlich passenden und würdigen Schlusspunkt nach über sechs Wochen faszinierender Konzerte.